Що ваш ніс розповідає про вас

Зовнішній вигляд людини має суттєвий вплив та значення на нашу долю та життя загалом. Мало хто задумується над тим, що нам приносить наш зовнішній вигляд і чому інколи деякі сфери життя, події та завдання нам не під силу.

Чи думали ви колись про свій ніс? Про його форму, довжину? Ніс — це виразна частина нашої зовнішності, яка, як виявляється може розкрити багато про нашу внутрішню сутність, пише таролог з псевдонімом Ракушка.

Навряд чи ви чули, але кінчик носа характеризує внутрішній світ свого володаря. Чим він більший, тим більше зазнайства та самолюбства у людини.

Люди, які мають великий та м'ясистий кінчик носа, як правило, доброзичливі до оточуючих. Ті у кого малий кінчик носа мають прояви жадібної та злої людини.

А от родимки на носі цілком можуть свідчити про можливі фінансові успіхи. Тому якщо інколи вас дратує їх присутність, памʼятайте, що вони несуть вдалий перебіг у ваше життя.

Задня частина носа — символ життєвого та сімейного шляху людини. Якщо ніс прямий, відповідно і в сімʼї все йде гладко, а от якщо з горбиками, значить постійно виникатимуть якісь перешкоди.

Окремо можуть розповісти про вас навіть крила носа, які відповідають за фінансове становище.

Якщо ви маєте тонкі та гострі крила, то частіше за все це є ознакою того, що людина матиме складні стосунки з фінансами і, ймовірніше всього, не наживе великого статку.

Якщо ж навпаки, ви володар щільних і округлих крил носа, це означає, що на вас чекає матеріальний успіх і, ймовірніше всього, ви матимете гарний фінансовий дохід.

Також варто звернути увагу і на те, які ніздрі ви маєте, адже їх форма розповідає про стиль мислення.

Вузькі, маленькі ніздрі мають консерватори з обмеженими поглядами на життя. Великі ніздрі говорять про відкритість новим течіям і ідеям, небанальним підходам.

мужской нос Фото: З відкритих джерел

Що ще може розповісти форма вашого носу?

Довгий ніс

Якщо ви маєте довгий ніс, значить ви розумна, талановита та інтелектуально розвинена особистість, яка має високодуховні, але інколи консервативні погляди на життя. Частіше за все це творчі люди, які не схильні до комерційних справ.

Короткий ніс

Якщо ви маєте короткий ніс, то це свідчить, що ви відкрита, дружелюбна, приємна та проста особистість. Вами керують емоції та інстинкти і ні в якому разі не розрахунки чи роздуми про велике. З такими людьми завжди легко знайти спільну мову.

Тонкий ніс

Володарі тонкого носа завжди мають проблеми з концентрацією на чомусь одному. Частіше за все ці люди завжди зосередженні на собі. Їм характерні такі якості як черезмірна гордість та високомірʼя.

Великий ніс

Особи, які мають об’ємний ніс частіше за все володіють такими почуттями як терплячість та доброта. Вони завжди приємні людям. Володарі великого носа часто допомагають іншим і отримують допомогу у відповідь, а також добре вміють управляти фінансами та роблять накопичення.

Ніс з горбиком

Фізіогномісти вважають, що люди, які мають ніс з горбинкою горді, вперті, цілеспрямовані, але трішки заносисті. Маленька горбинка може бути ознакою меланхолійності, а велика — вказувати на ступінь самовпевненості людини.

Прямий ніс

Власники прямого носа, переважно, незалежні особистості з власною думкою з будь-якого питання. Вони чітко рухаються по запланованому маршруту і ведуть за собою інших. Успішні в справах і фінансах, при цьому скромні та помірковані в витратах.

Гострий ніс

Люди з гострим носом частіше за все володіють усидчивістю, психічною стійкістю. Щазвичай вони ставлять собі реальні плани і мають достатньо амбіцій, аби систематично досягати свою ціль.

Курносий ніс

Володарі курносого носика частіше за все особистості з легкими поглядами на життя, без зайвих сумнівів і роздумів про майбутнє. Частіше за все ці люди ведуть богемний, веселий спосіб життя, легко заробляє і так само легко витрачають.

Нагадаємо, раніше ми писали про психологічний тест в якому потрібно обрати шкарпетку з подарунком, а після дізнайтися, що для вас підготувала доля.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше життя чи здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.