Генеральне прибирання: 9 речей, які потрібно чистити щотижня, щомісяця та щороку

Прибирання — необхідний атрибут нашого життя, інакше будинок може загрузнути в пилу та бруді. Однак важливо знати, що потрібно очищати регулярно, а де генеральне прибирання знадобиться лише раз на рік.

Іноді прибирання оселі опиняється на другому плані між роботою, життям і сім'єю, проте все одно ця опція є необхідною. Якщо сильно запустити свій дім, то знадобиться багато годин, щоб навести лад. Один із розумних способів запобігти цьому — дотримуватися регулярного графіка прибирання. Приділяючи трохи часу регулярному прибиранню та наведенню ладу, ви з меншою ймовірністю почуватиметеся перевантаженими та втомленими. Дізнайтеся, що вам слід чистити щотижня, щомісяця та щороку. Про це пише Real Simple.

Потрібно чистити щотижня

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Точки частого торкання. Шантая Дакворт, професійна організаторка, каже, що місця, до яких найчастіше торкаються, наприклад, дверні ручки, змішувачі, панелі вимикачів світла, клавіатури та пульти дистанційного керування, слід чистити щотижня. "Це речі, до яких часто торкаються кілька людей у домі, і в них легко накопичуються мікроби! Протирайте їх щотижня, щоб вони не були запорошеними, липкими та брудними, — каже вона. — Щотижневе прибирання цих місць зведе до мінімуму ризик поширення хвороб і допоможе вам підтримувати здоровіше середовище проживання". Також рекомендується частіше очищати й дезінфікувати ці місця, якщо хтось у будинку хворий.

Зони, де постійно перебувають багато людей. Також щотижня слід прибирати й наводити лад у тих місцях, де постійно перебуває багато людей. За словами Дакворт, це передпокій, а також стільниці на кухні та у ванній. "Ці місця можуть швидко виявитися забитими речами. Тож корисно виділити п'ятнадцять хвилин на тиждень і розібрати цей безлад! Використовуйте цей час, щоб протерти всі ділянки".

Простирадла та банні рушники. Від постільної білизни до банних і кухонних рушників — хоча б раз на тиждень рекомендується прати всю білизну, яку ви використовуєте щодня. Своєчасне прання речей частого використання може допомогти запобігти алергії та захиститися від мікробів.

Потрібно чистити щомісяця

Фото: Freepik

Техніка. Напевно, ви регулярно протираєте свою побутову техніку, особливо якщо вона виготовлена з нержавкої сталі та на ній легко залишаються відбитки пальців і бруд. "Такі прилади як духовки, мікрохвильові печі та холодильники з часом можуть накопичувати бруд і запахи. Щомісячне очищення запобігає накопиченню бруду, забезпечує оптимальну продуктивність і продовжує термін служби вашої техніки", — пояснює Дакворт.

Холодильник. Ще одне місце, яке вам слід чистити щомісяця, — це внутрішня частина холодильника. "Щомісяця приділяйте час тому, щоб вичистити все з холодильника, протерти всі полиці та перевірити терміни придатності всіх продуктів, перш ніж покласти їх назад".

Шафи. Вам також слід щомісяця наводити порядок у своїй шафі. У підсумку це позбавить вас від перевантаженості або необхідності серйозного наведення порядку. "Якщо що-небудь зламалося, викиньте це, роздайте речі, які вам більше не потрібні. Шафи можуть швидко стати захаращеними, особливо якщо члени сім'ї кидають туди речі, не складаючи їх належним чином, тому витратьте певний час на те, щоб щомісяця перевіряти шафи та наводити в них лад".

Потрібно чистити щороку

Фото: Freepik

Жолоби. Багато хто з нас схильні відкладати підтримання чистоти в певних просторах у будинку, але це має вирішальне значення для запобігання серйозніших проблем у довгостроковій перспективі. "Протягом року в жолобах можуть накопичуватися листя, сміття й навіть пліснява, що призводить до потенційного пошкодження та проблем із дахом. Щорічне очищення запобігає засміченню, забезпечує належний дренаж води й захищає фундамент і цілісність конструкції вашого будинку", — каже Дакворт. Найкращий час для чищення жолобів — це весна й осінь.

Системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Систему опалення, вентиляції та кондиціонування вашого будинку також слід регулярно чистити. Експертка зазначає, що це допомагає всім системам залишатися чистими від пилу та працювати на повну силу. Також не забувайте міняти фільтри.

Матраци. Матраци можуть накопичувати крихти й пил. Тому Дакворт радить щороку пилососити та чистити матраци, щоб запобігти проблемам із алергією та комахами й пиловими кліщами.

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