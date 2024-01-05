Філолог розповів, чому не можна "зізнаватися" в коханні (відео)

Існує низка народних висловів, що стосуються кохання. У них відображається ставлення українців до сильного почуття.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко відповів, як зізнаватися в коханні українською мовою. Про це педагог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Є низка народних висловів, що стосуються кохання.

Вона за ним сохне, а він і не охне — стосується невзаємних почуттів.

Кожна птиця знайде свого Гриця — про те, що рано чи пізно кожен знайде свою другу половинку.

У багатої дівки горба не видно — коли одружуються чи починають романтичні стосунки через меркантильність.

Любов — як короста, не вигоїш спроста — про довготривалість сильних почуттів.

Де любов у хаті, там люди багаті — про важливість любові.

Зокрема, Олександр Авраменко розповів, як правильно говорити про кохання.

У почуттях "не зізнаються" та "не признаються". А саме "освідчуються".

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає говорити без помилок, викорінюючи суржик.

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