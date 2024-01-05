Як зменшити тривогу та депресію: 6 ефективних продуктів для здорової психіки

Стрес і тривога — звичайний стан кожної сучасної людини. Тому важливо включати до свого раціону продукти та поживні речовини для управління психічним здоров'ям.

Складні новини, проблеми у стосунках і постійні переживання за своє майбутнє не додають радості. І депресії може здатися просто ще одним завданням, з яким неможливо впоратися. Серед купи важливих справ у вашому щоденному списку, турбота про психіку може здаватися неважливою, але управління своїм психічним здоров'ям має бути першим пунктом. Навіть дрібні повсякденні дії, такі як прийом їжі, можуть вплинути на ваш настрій. Про це пише Real Simple.

Чому їжа впливає на настрій

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Це може здатися неочевидним, але продукти, які ви їсте, можуть істотно вплинути на ваше психічне здоров'я і стан стресу. Зокрема, деякі продукти можуть допомогти зменшити симптоми тривоги та депресії, особливо продукти з високим вмістом сполук, що борються з окислювальним стресом та запаленням.

Звісно, жодна їжа не може чарівним чином вилікувати тривогу та депресію, і сама по собі їжа не є заміною таких методів лікування, як ліки або терапія. Однак, якщо ви шукаєте більш всебічний підхід до турботи про своє психічне здоров'я, варто замислитися над включенням до раціону великої кількості продуктів, які допомагають знизити тяжкість і поширеність тривоги та депресії.

Жирна риба

За словами психіатра-дієтолога Уми Найду, регулярне вживання жирної риби, наприклад, лосося і тунця, може підтримувати здоров'я мозкової тканини та психічне благополуччя, потенційно знижуючи прояв тривожності та депресії. Жирна риба багата на омега-3 жирні кислоти, зокрема на ейкозапентаєнову кислоту (ЕПК) і докозагексаєнову кислоту (ДГК), які дуже корисні для мозку. Ці жири захищають мозок від окисного стресу та запалень, які "пов'язані з розладами настрою, такими як тривога та депресія, а також з нейродегенерацією (тобто загибеллю нервових клітин), що можуть впливати на втрату пам'яті, затуманення свідомості та зниження когнітивних функцій", — пояснює Найду.

Якщо ви не любите рибу, не засмучуйтеся, омега-3 також містяться в рослинних продуктах, таких як волоські горіхи і насіння чіа. Вони засвоюються не так добре, як жири з морепродуктів, але, тим не менш, є надійною альтернативою, що приносить користь здоров'ю мозку.

Ферментовані продукти

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Ви напевно чули про користь ферментованих продуктів для здоров'я кишечника. Але вони також можуть поліпшити ваш настрій завдяки зв'язку між здоров'ям кишківника і здоров'ям мозку. За словами доктора Найду, ферментовані продукти, такі як грецький йогурт, кімчі, квашена капуста, містять живі бактеріальні культури, які називаються пробіотиками. Як пояснює доктор Найду, ці бактерії "поповнюють популяцію корисних бактерій у кишечнику, що допомагає збалансувати мікробіом". Результатом є зменшення запалення та покращення вироблення нейротрансмітерів, або хімічних посланців, які контролюють настрій і когнітивні функції.

Зелень

Листова зелень, наприклад, шпинат, капуста і мангольд, є одним із найкращих продуктів для здоров'я мозку і це не дивно. Зелень сповнена поживних речовин, які сприяють здоровому настрою. Вона містить поліфеноли, вітамін Е і вітамін С, що мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Ба більше, вітамін С допомагає очистити організм від надлишку кортизолу, відомого як "гормон стресу". За словами доктора Найду, це може ще більше полегшити відчуття стресу та занепокоєння.

Ягоди

Пам'ятайте, що здоровий кишечник — здоровий мозок! Багато корисних для кишечника продуктів, наприклад, з високим вмістом клітковини, також чудово підходять і для вашої голови. Ягоди, такі як полуниця, чорниця і малина, є яскравими прикладами. Ці яскраві ягоди багаті на клітковину — поживну речовину, що сприяє мікробному балансу в кишечнику. Це відкриває шлях до кращої реакції на стрес, поліпшення регуляції нейротрансмітерів (включно із серотоніном) і зниження рівня запалення та окисного стресу, що може полегшити тривогу і депресію.

Устриці

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Устриці — ще одна чудова їжа від занепокоєння і депресії — і все це завдяки захмарному вмісту найважливішого мінералу — цинку. "Цинк регулює рівень нейротрансмітерів гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) і серотоніну, які мають вирішальне значення для регулювання настрою і стресу", — каже доктор Найду. За її словами, дорослим людям потрібно близько 11 міліграмів цинку на день, а одна устриця середнього розміру містить близько 5 міліграмів. Це означає, що вживання всього двох або трьох устриць на день допоможе вам отримати достатньо цинку. Але якщо устриці вам не до душі, ви також можете отримати цинк з "інших молюсків, як-от краби або омари, а також із бобових, горіхів і яловичини", — каже вона.

Чорний шоколад

Чорний шоколад — ще один продукт, що піднімає настрій, бо він багатий на антиоксидантні поліфеноли, які підтримують функцію мозку, контролюючи нейрозапалення і посилюючи нейрогенез (тобто виробництво нових нейронів). Темний шоколад також чинить пребіотичний вплив на кишківник, тобто живить корисні кишкові бактерії, що зрештою сприяє психічному здоров'ю, завдяки взаємодії кишківника і мозку. На довершення всього, темний шоколад є джерелом магнію, "поживної речовини, яка допомагає заспокоїти центральну нервову систему і зменшити занепокоєння", — каже доктор Найду.

Нагадаємо, банани містять триптофан — амінокислоту, яка перетворюється на серотонін, нейромедіатор гарного самопочуття, що змушує вас почуватися щасливим.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.