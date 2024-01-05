10 слів, які притягують проблеми та нещастя

Кожен день людина промовляє тисячі, а інколи й мільйони різних слів. Рідко ми задумуємося над їх значенням. Одні ми говоримо частіше, деякі взагалі згадуємо раз у 10 років, а без інших не уявляємо своє життя.

А чи задумувалися ви колись над тим, що кожне сказане нами слова має свій вплив на наше життя. Наприклад, є слова, які притягують проблеми та нещастя, говорить таролог Юлія.

Зокрема, мова йде про такі слова: поганий, не можу, втомився, чорт, ніколи, дурак, дура, невдачливий, безнадійно, туга, прокляття. Саме вони здатні вплинути на появу негативних подій в нашому житті. Вони є свого роду магнітом для неприємностей. Тому, якщо якісь з цих слів часто трапляються у вашому лексиконі, тоді вам варто слідкувати за тим, що і коли ви говорите. Саме це може викликати неприємності.

Давайте детальніше розберемося, що це за слова

Поганий

Руйнівне слово здатне поранити дуже боляче. Його треба уникати всіма силами, щоб не скривдити свого і чужого ангела-охоронця. Якщо ви сказали "поганий", то три рази плюньте через ліве плече, щоб не залучити негаразди і скасувати дію сказаного вами. Особливо негативно це слово впливає на дітей, тому будьте обережні. Вираз "поганий" позбавляє вас захисту, і ви стаєте ще більш вразливими для людей, здатних заподіяти зло.

Не можу

Цей вираз позбавляє сил і бажання рухатися до цілі. Якщо людина починає часто говорити це слово, вона позбавляється здатності приймати сміливі рішення. Езотерики називають "неможливу" шлагбаумом для позитивної енергетики. Часто вимовляючи це слово, ви підсвідомо починаєте робити все, щоб у вас нічого не вийшло.

Втомився

Ще одне слово, що має негативне забарвлення. Воно буквально позбавляє життєвих сил, змушуючи кидати справи і відкладати важливі рішення. У підсвідомості це слово звучить як "стоп", викликаючи думки про безвихідь, неможливість зробити навіть крок до власного благополуччя. Виключіть це слово зі своєї мови, щоб не почати залучати в своє життя проблеми одну за іншою. Часто слово "втомився" призводить до безсоння, адже організм мобілізує внутрішні резерви, щоб заповнити запаси енергії. Це означає, що ви відчуватимете збудження, яке, не знаходячи виходу, призведе до роздратування і негативних емоцій.

Чорт

Заклик нечистої сили, навіть неусвідомлений, веде до плачевних наслідків. Наші предки уникали будь-яких варіацій цього слова: "диявол", "біс", щоб ненароком не опинитися у владі негативу. Енергетичне поле людини, що часто вимовляє це слово, з часом стає тоншим і не здатне відобразити біди і вплив злих людей. Всесвіт у відповідь на цю лайку може послати випробування, який не кожен витримає, тому негативний вираз повинен назавжди зникнути з вашої мови.

Ніколи

Чуючи чи вимовляючи це слово, згадайте приказку: "Ніколи не говори ніколи". Вона з’явилася невипадково, адже людина, яка вимовляє таке, блокує шлях до свого щастя. Нерідко після виголошення слова доля дає людині те, від чого вона зрікається. Не відчувайте себе на міцність, адже випробування можуть виявитися надзвичайно негативними.

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Дурак, дура

Ці лайки здатні безпосередньо впливати на людину, послаблюючи інтелект і кмітливість. Якщо ви знаєте, що такі слова присутні у вас в лексиконі, то не дивуйтеся наслідків. Ображаючи так близьких людей, ви ризикуєте отримати недалеких у розвитку дітей, шкідливу дружину, яка часто лається, негативно налаштовану рідню. Щодо себе слово "дурень" має руйнівні якості: ви можете втратити хорошу роботу, втратити заробіток, бізнес і авторитет.

Невдачливий

Це слово є тавром на вашому щасливому житті. Якщо ви будете міркувати про свої справи, вимовляючи негативний вираз, то ризикуєте залучити до себе чорну смугу. Не вимовляйте "невдачливий", щоб не збільшити кількість перешкод на шляху до свого благополуччя.

Безнадійно

Заборонити надії жити у вашому серці можна, якщо часто вимовляти слово "безнадійно". Цей негативний вислів здатний "відвернути" вас від справ і досягнень, залучити в життя негатив і неприємності. Вчені довели, що люди, які серйозно захворіли, можуть сильно нашкодити своєму здоров'ю. Вимовляючи "безнадійно", вони здатні посилити свій стан, і лікування може стати дуже довгим і хворобливим.

Туга

Це слово змушує відчувати занепад сил і засмучення. Туга, про яку ви згадуєте, обов'язково залишиться у вашому житті, якщо вчасно не зупинитися. З цим словом приходить не тільки поганий настрій, але і хвороби, невдачі, розставання і позбавлення. Забороніть собі думати про тугу, щоб у вашому житті було якнайменше приводів для занепокоєння.

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Прокляття

Прокляття самі по собі несуть загрозу життю та здоров'ю людей. Вимовлене в пилу гніву, це слово несе в собі потужний негативний імпульс, готовий зруйнувати все на своєму шляху. Найстрашніший вплив виходить, якщо людина проклинає саму себе. Так він запускає програму самознищення, здатну призвести до найсумніших наслідків. Посилаючи прокляття, будьте готові до того, що за вашу злість будуть розплачуватися кілька поколінь: діти, онуки, правнуки і так далі до сьомого коліна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що про ваш внутрішній світ можуть розповісти ваші ноги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше життя чи здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.