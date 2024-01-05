На які дні січня краще нічого не плануват - місячний календар сприятливих та несприятливих днів

Кожен місяць року має свої сприятливі та невдалі дні. Щомісяця більшість тарологів та нумерологів формують місячний календар, ймовірних днів, які будуть вдалими, або принесуть невдачу. Не виключення і перший місяць нового 2024 року.

Перший місяць 2024 року принесе мінімум несприятливих днів у січні. Їх буде лише два. Мова йде про першу суботу та неділю — 6 та 7 січня. За інформацію таролога Аліни, це єдині два дні, які будуть енергетично несприятливі.

На щастя, січень принесе більше приємних та вдалих днів.

Якщо ви плануєте почати, якісь нові справи у січні, то таролог рекомендує це робити з другої пʼятниці місяця — 12 січня. Також вдалим для цього будуть середа та четвер — 17 і 18 січня. Загалом в середині січня буде ще один сприятливий день — субота, 20 січня. Якщо ви плануєте почати щось нове наприкінці місяця, тоді зверніть увагу на середу, 24 січня.

Якщо у січні ви плануєте взятися за своє здоровʼя, тоді вам варто звернути увагу на такі сфери: для проведення хірургічних операцій краще оберіть такі дні — 5, 8, 9, 12, 16, 17, 24, 25. Якщо вирішили підлікувати чи видалити зуби, тоді вам підійдуть такі дні: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 29 — для видалення, 1, 2, 11, 12, 22, 28, 29 — для лікування.

Якщо у січні ви плануєте придбати щось дороге, наприклад, машину, квартиру, техніку, тоді зробіть це у такі дні — 1-3, 5, 6, 9, 12, 20-26, 30, 31 січня.

Календар 2024 рік Фото: https://7calendar.com/

Якщо у ваші плани на січень входять робочі поїздки, відпустка, або загалом шлях в дорозі, тоді для цього краще оберіть такі дні — 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23.

Щодо сфери сімʼї. Якщо ви запланували весілля на січень, тоді вам варто знати, що ідеально для цієї події підійдуть такі дні — 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 31 січня.

Якщо ви вже на новій стадії стосунків і плануєте зачаття дитини, тоді сконцентруйтеся на таких днях — 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24.

Для тих, хто запланував почати щось нове для себе не варто поспішати і краще обрати найбільш сприятливі дні для цього. У січні це — 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.

А от для любителів рослин варто знати, що посадку чи пересадку квітів краще відкласти на кінець січня. Для цього ідеальними будуть 19, 20, 23, 24 січня.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше життя чи здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.