Чому квіти в будинку погано ростуть або вмирають: 5 причин

Для кімнатних квітів однаково шкідливий як занадто поганий, так і занадто гарний догляд. Усе має бути в міру, щоб рослини почувалися комфортно і радували своєю красою.

Кімнатні рослини помітно освіжають будь-який інтер'єр, надаючи йому вишуканості та затишку. Однак багато квітникарів-початківців часто стикаються з ситуаціями, коли куплена в магазині рослина раптово втратила блиск, листя обсипалося або пожовкло. Як пише ресурс Invincible Houseplants, є кілька поширених помилок, яких припускаються навіть досвідчені любителі кімнатних рослин.

Полив

Багато хто думає, що всім рослинам потрібно багато води. Це неправда. Наприклад, такі рослини як сансевієрія, фікус, сукуленти і сциндапсус не люблять частих поливів. Від надлишку вологи вони починають хворіти, а їхнє коріння може загнитися.

Варто враховувати, що в зимовий період полив кімнатних квітів сильно скорочується у зв'язку з тим, що більшість із них перебувають у періоді спокою.

Правильний полив — одна з основ гарного росту квітів Фото: Getty

Освітлення

Часто самопочуття кімнатної рослини залежить від того місця, де вона стоїть. Думка, що всі квіти потребують багато світла, не відповідає дійсності. Перш, ніж розташовувати вазон на вікні, почитайте більше про цю рослину і виберіть для неї оптимальне місце.

Стан коренів

Необхідно постійно перевіряти коріння рослини, яке є живильним органом рослини. Важливо підтримувати їхнє здоров'я і уважно стежити за їхнім станом. У разі його пошкодження або загнивання може знадобитися його обрізка і пересаджування рослини в новий ґрунт з обробкою коренів та їх лікуванням.

Часті перестановки

Багато рослин у прямому сенсі відчувають стрес, якщо їх постійно переставляти з місця на місце. Вони можуть навіть почати скидати листя, як, наприклад, фікус Бенджаміна.

Кожна квітка потребує певного освітлення Фото: Getty

Не ігноруйте характеристику рослини

Знання клімату, в якому спочатку росте ваша квітка, може допомогти вам зрозуміти її потреби й організувати для неї відповідне місце і догляд.

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