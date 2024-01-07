Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона: рецепт ароматної випічки
Печиво з лимонною цедрою та горіхами стане чудовим доповненням до чаю або кави і неодмінно потішить ваших близьких. Легке приготування та цитрусовий аромат зроблять ці ласощі одними з ваших фаворитів.
Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона — це не лише смачне, а й ароматне частування, яке додасть особливого штриха у ваше чаювання. Лимонна цедра надає печиву освіжаючого цитрусового аромату, роблячи його ще більш апетитним, пише Оbozrevatel.
Інгредієнти
Для приготування ароматного печива знадобляться такі продукти:
- борошно пшеничне — 300 г;
- вершкове масло — 200 г;
- цукор — 100 г;
- яйце куряче — 1 штука;
- горіхи (волоські, мигдаль, фундук) — 100 г;
- розпушувач тіста — 1 чайна ложка;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- дрібка солі;
- цедра 1 лимона.
Приготування
Крок 1. Подрібніть горіхи до великих шматочків.
Крок 2. Ретельно вимийте лимон, зніміть цедру тонкою теркою.
Крок 3. Вершкове масло розтопіть і охолодіть до кімнатної температури.
Крок 4. У мисці змішайте масло з цукром, ванільним цукром і лимонною цедрою до однорідності. Додайте яйце і перемішайте.
Крок 5. З'єднайте сухі інгредієнти (борошно, розпушувач і сіль) в окремій мисці.
Крок 6. З'єднайте сухі інгредієнти з масляною сумішшю, додайте подрібнені горіхи та замісіть тісто.
Крок 7. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у плівку і залиште в холодильнику на 30 хвилин.
Крок 8. Розігрійте духовку до 180°C. Розкачайте тісто і виріжте печиво формочками.
Крок 9. Випікайте печиво на деку з папером для випічки 10-15 хвилин до золотистого кольору.
Крок 10. Остудіть печиво на решітці.
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