Як правильно освятити свою оселю на Водохреща - відповідь священика

Вже сьогодні православні християни відзначають велике свято — Хрещення Господнє, або як в народі кажуть, Водохреща. У 2024 році цей день відзначають за новим юліанським календарем 6 січня.

У цей день християни йдуть до церкви, щоб освятити воду, або набрати з джерела. Цією водою вони освячують будинки, вживають її зранку, або вмиваються при потребі. Фокус звернувся за коментарем до священника української православної церкви Івана Верескуна, аби отримати розʼяснення, як правильно в цей день освятити свій дім.

За його словами, дійсно на Водохреща, кожна людина має право прийти до церкви, набрати свяченої води, якою потім спокійно може освятити свою оселю.

Як правильно освятити водою свою оселю на Водохреща?

Для цього потрібно взяти святу воду, перелити її в чисту посудину. Якщо ви маєте якесь освячене зілля, наприклад, у вигляді такого, якби, букета, вмочати його в цю святу воду і окроплювати своє помешкання.

Якщо ви не маєте букетика з трав, тоді ви це можете зробити рукою, збризкуючи кожен кут.

У цей момент необхідно проговорити такі слова: "Господи, благослови нашу оселю, благослови, всіх нас, хто тут проживає, допоможи нам протистояти злу, допоможи нам не впадати в різні негативні ситуації. Дай нам мудрості боротися зі злом і навіть його перемагати".

Іван Верескун переконаний, що в такий спосіб ми закликаємо Господа благословити наше життя і наше помешкання.

Такий варіант освячення будинку є вдалою альтернативою. Однак, варто також знати, що є традиції, коли священники відвідують помешкання людей в такі дні і освячують вже тими способами, які їм притаманні.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому не варто лізти в ополонку на Водохреща.

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