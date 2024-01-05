Розділи
Матеріали
Лайт

З морепродуктами: як приготувати італійську пасту

Вікторія Ситняк
Фото: Євген Клопотенко | Паста

Широковідомі пасти болоньєзе та карбонара. Втім, Євген Клопотенко пропонує спробувати італійську страву з морепродуктами.

Італійська страва давно стала популярною у всьому світі. Український шеф-кухар Євген Клопотенко радить приготувати пасту з морепродуктами.

ІНГРЕДІЄНТИ

  • 250-300 г морепродуктів (упаковка);
  • 150 г спагеті;
  • 50 мл білого вина;
  • ½ цибулини;
  • ¼ перцю чилі;
  • 2 зубчики часнику;
  • 50 г пармезану (опціонально);
  • 200 г томатів пелаті (упаковка);
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • за смаком сіль і перець.

Якщо пачка морепродуктів заморожена, попередньо необхідно розморозити їх у холодильнику або опустивши в миску з холодною водою.

Відварюємо пасту (150 г) в підсоленій воді, використавши на 1 л води та 10 г солі, протягом приблизно 7 хвилин. Дивимось інструкцію на упаковці і варимо на 1 хвилину менше, бо потім потрібно ще додати пасту на пательню до соусу. Розчавлюємо ножем 2 зубчики часнику. Перець чилі (¼ шт.) нарізаємо тонкими слайсами, половинку цибулини – дрібними кубиками.

Розігріваємо пательню з 1 ст. л. оливкової олії і 50 г вершкового масла. Підсмажуємо на цій суміші спочатку перець чилі і часник, потім додаємо цибулю і смажимо до її м'якості.

Додаємо на пательню морепродукти.

Після цього додаємо томати пелаті (200 г). Замість них можна використовувати томатний сік. Вливаємо 50 мл білого вина.

Дістаємо пасту за 1 хвилину до повного приготування і перекладаємо на пательню до морепродуктів і соусу.

Прогріваємо все разом на пательні кілька хвилин.

Розкладаємо пасту по тарілках і посипаємо чорним свіжомеленим перцем. Також можна натерти зверху пармезан на дрібній тертці.

Нагадаємо, як приготувати борщ з авокадо.

Також Фокус писав про незвичний рецепт салату "Мімоза".