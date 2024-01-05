Швидко і тонко: рецепт класичних млинців

Євген Клопотенко радить експериментувати з готовими млинцями. Їх можна поєднувати як із солодкими інгредієнтами, так і солоними.

Млинці можна поливати варенням, медом чи доповнювати їх до свого смаку. Шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом швидкого приготування добре знайомої страви.

ІНГРЕДІЄНТИ:

2 яйця;

2 ст. л. цукру;

1/3 ч. л. солі;

2 ст. л. соняшникової олії (+2 ст. л. для смаження млинців);

340 мл молока;

130 г борошна;

50 г вершкового масла (для змащування млинців).

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У миску, у якій буде замішуватися тісто, вбиваємо 2 яйця, додаємо 2 ст. л цукру, 1/3 ч. л. солі та вливаємо 2 ст. л соняшникової олії. перемішуємо віничком до об’єднання компонентів.

Вливаємо 340 мл молока та знову перемішуємо віничком. Цукор і сіль мають повністю розчинитися.

Порціями додаємо 130 г борошна та продовжуємо добре вимішувати віничком. Має вийти рідке тісто. Залишаємо його на 10 хвилин.

Змащуємо розігріту пательню соняшниковою олією за допомогою кулінарного пензлика.

Ополоником виливаємо тісто на середину сковорідку та розподіляємо її по всьому дну, нахиляючи пательню з боку в бік.

Коли краї млинця стануть коричневими, перевертаємо його на інший бік. Так само смажимо всі млинці та складаємо їх один на один. За бажанням кожен можна змастити вершковим маслом.

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