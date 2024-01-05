Як в домашніх умовах приготувати оселедець маринований у кетчупі
Зима — період незвичайних бажань та дефіциту вітамінів. Саме тому частіше за все у цей період у людей часто виникає бажання з'їсти щось смачненьке, але незвичайне. Тому починається пошук смачних, але легких у приготуванні страв.
Саме у зимовий період частіше за все люди готують картоплю в мундирі, яку ідеально смакувати з оселедцем. Якщо ви також маєте такі гурманні смаки, тоді рекомендуємо вам спробувати цікавий рецепт смачного оселедцю маринованого в кетчупі, яким поділилося видання "Філіжанка кави".
Як замаринувати оселедець в кетчупі в домашніх умовах
Інгредієнти
- 2 тушки замороженого оселедця;
- 2 цибулини;
- 200 грамів лагідного кетчупу;
- 150 мілілітрів води;
- 3 столові ложки рафінованої олії;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 столова ложка оцту;
- 6 горошин духмяного перцю;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 2 лаврових листи.
Спосіб приготування
Крок 1
Тушки оселедця необхідно розморозити до натурального стану та розібрати на філе відділивши кістки від м’якоті.
Крок 2
Отримане філе без кістки нарізати рівними частинами, які вам більше до вподоби. Краще всього робити порційні шматки.
Крок 3
Цибулю очистити від шкірки, розрізати навпіл та нарізати напівкільцями.
Крок 4
Візьміть контейнер, або банку в якій плануєте готувати оселедець і почніть шарами викладати оселедець, потім нарізану цибулю.
Крок 5
Приготування маринаду. Для цього змішуємо воду з кетчупом, додаємо сіль, цукор, олію, перець, гірчицю, лавровий лист. Отриману суміш відправити на вогонь та довести до кипіння.
Крок 6
Дати час охолонути маринаду і додати до нього оцет. Теплою сумішшю залити оселедець з цибулею. Закрити кришкою і помістити в холодильник на одну добу.
Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати оселедець по-новому з додаванням волоського горіха.