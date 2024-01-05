Лікувальний суп, який врятує вас від похмілля - рецепт приготування корейської страви

Хоч раз в житті, кожен стикався з поганим самопочуттям після гучних гулянь, або вечора з колегами. У такі моменти часто хочеться з'їсти чогось максимально легкого, але смачного.

Однак, мало хто знає, що корейці давно вигадали рецепт "похмільного" супу, який отримав назву Хеджанкук. Цей суп дуже ситний, а також дуже гострий, однак саме ці його якості додають бадьорості та покращують самопочуття. Як правильно приготувати цей суп та які інгредієнти варто використовувати написало видання Food & Мood.

Інгредієнти

200 грамів м’яса яловичини;

0,5 столової ложки кунжутного масла;

2 великих зубчики часнику;

1 столова ложка класичного соєвого соусу;

200 грамів кімчі (відома корейська закуска, яка має сильний гострий смак);

750 мілілітрів овочевого бульйону;

1 стакан паростків квасолі;

200 грамів капусти;

1 маленький чилі;

100 грамів зеленої цибулі.

Фото: https://commons.wikimedia.org/

Спосіб приготування

Крок 1

Нарізаємо м’ясо яловичини соломкою і відправляємо смажитися на вогонь з додаванням кунжутного масла.

Крок 2

До м’яса яловичини також варто додати мілко подрібнений часник.

Крок 3

Нарізаємо кімчі і також додаємо до м’яса. Зверху поливаємо класичним соєвим соусом і продовжуємо смажити ще кілька хвилин.

Крок 4

Додаємо до м’яса овочевий бульйон. доводимо до кипіння і продовжуємо варити на помірному вогні.

Крок 5

До супу додаємо паростки пшениці, капусту та подрібнений перець чилі. Варимо ще 15 хвилин під закритою кришкою.

Крок 6

Завершальним етапом є зелена цибуля мілко нарізана. Її також відправляємо до каструлі і варимо ще 1 хвилину. Суп готовий можна смакувати.

Пам’ятайте, якщо ви маєте проблеми зі шлунком дану страву краще не вживати, оскільки вона дуже гостра і може призвести до погіршення вашого самопочуття.

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