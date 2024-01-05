Як у дитинстві: рецепт солодкої каші в духовці

Щоб каша не пригоріла, її необхідно постійно помішувати. Під час випікання страви в духовці на ній має утворитися золотава скоринка.

Молочна каша з рисом і пшоном, запечена в духовці, для багатьох знайома з дитинства, адже не одна бабуся робила таку смакоту для своїх онуків і домочадців. Як приготувати цю страву з незабутнім смаком, розповіла кулінарний блогер Тамара Лозинська.

Солодка каша

Інгредієнти:

рис — 1 склянка;

пшоно — 1/2 склянки;

молоко — 3,5 склянки;

цукор — 100 г;

яйця — 3 шт;

масло — 100 г.

Спосіб приготування:

Рис і пшоно дуже добре промити кілька разів, поки вода не буде чистою. Висипати крупу в каструлю (і рис, і пшоно), залити молоком і варити на середньому вогні, час від часу помішуючи, щоб каша не пригоріла.

Коли молоко вбралося в крупу і майже википіло, додати цукор, яйця по одному, все добре перемішати. Масло порізати кубиками і вмішати в масу до повного розчинення.

У форму, змащену олією, перелити кашу, розрівняти її по всьому периметру і відправити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку.

Запікати кашу необхідно доти, доки на ній з'явиться золотиста скоринка.

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