Як у дитинстві: рецепт солодкої каші в духовці
Щоб каша не пригоріла, її необхідно постійно помішувати. Під час випікання страви в духовці на ній має утворитися золотава скоринка.
Молочна каша з рисом і пшоном, запечена в духовці, для багатьох знайома з дитинства, адже не одна бабуся робила таку смакоту для своїх онуків і домочадців. Як приготувати цю страву з незабутнім смаком, розповіла кулінарний блогер Тамара Лозинська.
Солодка каша
Інгредієнти:
- рис — 1 склянка;
- пшоно — 1/2 склянки;
- молоко — 3,5 склянки;
- цукор — 100 г;
- яйця — 3 шт;
- масло — 100 г.
Спосіб приготування:
Рис і пшоно дуже добре промити кілька разів, поки вода не буде чистою. Висипати крупу в каструлю (і рис, і пшоно), залити молоком і варити на середньому вогні, час від часу помішуючи, щоб каша не пригоріла.
Коли молоко вбралося в крупу і майже википіло, додати цукор, яйця по одному, все добре перемішати. Масло порізати кубиками і вмішати в масу до повного розчинення.
У форму, змащену олією, перелити кашу, розрівняти її по всьому периметру і відправити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку.
Запікати кашу необхідно доти, доки на ній з'явиться золотиста скоринка.
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