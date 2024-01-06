Пікантне печиво з оливками: як приготувати смачну закуску
Печиво може бути не тільки солодким. За цим рецептом можна приготувати смачне закусочне печиво.
Пікантне печиво з чорними оливками — це смачна закуска, яка ідеально підходить для аперитиву. Його дуже просто приготувати. Виходить печиво з яскравим смаком, приправлене часником і пармезаном. Рецептом поділилися на сайті Un pizzico di peperosa.
Пікантне печиво з оливками
Інгредієнти:
- 150 г борошна;
- 50 г чорних оливок без кісточок;
- 50 г тертого пармезану;
- 1 чайна ложка орегано;
- 1 чайна ложка сухого часнику;
- 80 г вершкового масла;
- 1 столова ложка води;
- сіль.
Оливки нарізаємо невеликими шматочками. У мисці змішайте кінчиками пальців борошно із сиром пармезан, шматочками вершкового масла, орегано, часником, сіллю і перцем до отримання розсипчастої суміші. Додайте оливки і ложку води, швидко працюйте, поки не отримаєте однорідну суміш.
За необхідності додайте ще води. Залиште тісто в холодильнику на годину.
Після закінчення цього часу розкачайте тісто на посипаному борошном аркуші паперу для випічки і виріжте печива діаметром 4-5 см. Помістіть печиво на деко, застелене папером для випічки, і запікайте за температури 175 градусів у попередньо розігрітій духовці протягом 12-15 хвилин.
Пікантне оливкове печиво готове! Подавайте остиглим. Також ви можете приготувати дуже смачне цукрове печиво "Вушка" з листкового тіста.