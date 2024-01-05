Фаршировані помідори: рецепт смачної та простої закуски на святковий стіл

Щоб страва мала ще ефектніший вигляд на святковому столі, зріжте кришечку зубчастим візерунком. Під час подавання на страву з фаршированими помідорами можна покласти трохи зелені.

Якщо ви продовжуєте відзначати зимові свята і незабаром знову збираєтеся покликати гостей, пропонуємо до вашого меню додати ще одну дуже цікаву, смачну та яскраву страву — фаршировані помідори. Вона апетитна і довго на столі не затримається, а гості оцінять вашу майстерність. Як приготувати такі помідори, детально розповіли в кулінарному блозі "Прості рецепти".

Фаршировані помідори

Інгредієнти:

помідори;

сир;

крабові палички;

яйця;

часник;

майонез.

Помідори краще брати міцні, щоб вони добре тримали форму. Крабові палички перед приготуванням розморозьте.

Спосіб приготування:

У помідорів зрізати кришечку, прибрати м'якоть і зайвий сік. Якщо трохи повозитися, можна зробити зріз зубчастим, так страва матиме цікавіший вигляд.

Яйця зварити і натерти на дрібній тертці. Крабові палички дрібно порізати. Сир теж натерти на дрібній тертці.

У мисці змішати яйця, сир, крабові палички, додати часник і майонез, посолити за смаком.

Викласти начинку щільно в помідори, щоб не залишилося порожнього місця, а зверху накрити зрізаною кришечкою або посипати рубаною зеленню, не накриваючи...

Раніше Фокус писав, як приготувати закуску всього за дві хвилини.