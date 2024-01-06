Найсмачніший узбецький плов — рецепт для мультиварки

Традиційний узбецький плов готують із додаванням барбарису та сухофруктів. Таке поєднання робить його смак дуже багатим, а аромат незабутнім.

Плов у мультиварці виходить дуже смачним і ароматним. Якщо знати кілька секретів, приготувати плов дуже просто. Рецептом узбецького плову в мультиварці поділився сайт Shuba.

Інгредієнти:

баранина або телятина — 500 г;

довгозернистий рис — 2 склянки;

цибуля — 4 шт;

морква — 4 шт;

часник — 1 головка;

помідор (за бажанням) — 1 шт;

темні родзинки — 2-3 ст. л.;

барбарис — 1 ч. л.;

зіра — 1 ч. л.;

сіль, спеції для плову — за смаком;

рослинна олія — для смаження.

Приготування

Крок 1

М'ясо наріжте невеликими шматочками, цибулю і моркву — соломкою.

Крок 2

Увімкніть мультиварку в режимі "смаження" і влийте в неї олію.

Крок 3

У розігріту олію додайте цибулю та обсмажте її до золотистого кольору. Додайте м'яо і готуйте поки поверхня шматочків не прихопиться з усіх боків.

Крок 4

Додайте всі спеції та готуйте помішуючи хвилин 10.

Крок 5

Всипте в чашу мультиварки моркву, додайте подрібнений помідор і тушкуйте ще не менше 5 хвилин.

Крок 6

Додайте в мультиварку родзинки, перемішайте і викладіть зверху промитий рис. По центру розмістіть цілу голівку часнику і залийте весь вміст окропом на 1 см вище рівня рису.

Крок 7

Закрийте кришку і перемкніть режим мультиварки на "плов" або "каша".

Крок 8

Після того як мультиварка закінчить виконання програми, залиште плов у режимі підігріву ще на півгодини.

Нагадаємо, Оля Полякова поділилася фірмовим рецептом свого плову. Відеорецепт приготування плову, підкріплений жартами, співачка показала на своїй сторінці і зізналася, що шанувальники люблять рецепти від Полякової.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальну страву на вечерю. Рису з куркою та овочами на сковороді можна навіть назвати пловом. Тільки готується ця страва набагато простіше.