Найкращий десерт на вихідні: простий рецепт шоколадної бабки
"Бабкою" називають здобний хліб у формі плетеної косички з шоколадною начинкою. Це затишна, домашня і проста в приготуванні випічка.
Шоколадна бабка — це один із популярних і дуже смачних десертів східно-європейської кухні, який своєю текстурою та смаком нагадує італійські святкові паски Панеттоне. За однією з версій, польська королева Бона Сфорца ще 1500 року привезла кондитерські вироби такого типу у Східну Європу, де вони згодом перетворилися на особливий східноєвропейський десерт, який називають "бабкою". Рецептом цього десерту поділився сайт Shuba.
Інгредієнти
- шоколадна паста — 170 г;
- молоко 2,5% — 150 г;
- яйця курячі — 3 шт. і 1 жовток;
- цукор — 150 г;
- дріжджі сухі — 1 ч. л.;
- масло вершкове 73% — 200 г;
- кориця — за смаком;
- ванілін — за смаком.
Приготування
Крок 1
Змішайте борошно, дріжджі, сіль і ваніль у глибокій мисці, щоб приготувати тісто.
Крок 2
В окремій мисці збийте яйця зі 100 грамами цукру, 100 грамами масла та молоком. Об'єднайте сухі інгредієнти з яєчною масою і замісіть тісто.
Крок 3
Залиште тісто на годину в теплому місці для підйому.
Крок 4
Використовуючи міксер, змішайте масло, цукор, шоколад і корицю.
Крок 5
Розкачайте тісто в тонкий лист і рівномірно нанесіть шоколадну суміш.
Крок 6
Згорніть тісто в рулет і розріжте його навпіл.
Крок 7
Скрутіть смужки тіста косичкою і помістіть їх у форму для випічки. Випікайте шоколадну бабку за 180 градусів протягом 40 хвилин.
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