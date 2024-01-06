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6 січня 2024 року: Хрещення Господнє — що сьогодні не можна робити

Наталія Гулій
Фото: Pixabay

Сьогодні не можна працювати по дому і заходити у воду без молитви. Ясна погода цього дня вказувала на посушливе літо.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква святкує Хрещення Господнє. Цього дня Іоанн Хреститель здійснив обряд хрещення Ісуса Христа на річці Йордані. Сьогодні закінчується цикл різдвяно-новорічних свят або Святок, а ще вважається, що з цього дня починаються водохресні морози.

До 2024 року це свято відзначали 19 січня.

Що не можна робити 6 січня:

  • працювати по дому;
  • плакати та сумувати;
  • ворожити;
  • дарувати дорогі подарунки;
  • заходити у воду без молитви;
  • виливати даремно воду.

Народні прикмети та повір'я:

  • ясно — до посушливого літа;
  • похмуре небо або сніг — до родючого року;
  • сонячно і тепло — гарна погода триватиме ще кілька тижнів;
  • іде дощ — кінець січня буде дощовим.

Народилися сьогодні:

1412 — Жанна д'Арк, національна героїня Франції;

1938 — Василь Стус, український поет, дисидент, політв'язень.

А також у цей день:

1846 — Тарас Шевченко в Переяславі написав легендарний "Заповіт";

2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію.