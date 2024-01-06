Хрусткі ласощі: секрети приготування грецької Ксіротігани

Готується ксіротігана просто, але для зручності вам знадобиться дуже довгий пінцет або виделка на довгій ручці

Ксіротігана — один з улюблених десертів жителів грецького острова Крит, який подають майже на кожному святі. Спробуйте приготувати ці хрусткі "колеса" на вихідні, щоб потішити своїх домашніх новими ласощами. Рецептом критської ксіротігани поділився грецький шеф-кухар Тоні Кавальєрос.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 500гр;

оливкова олія — 1/4 склянки;

бренді — 50 г;

сік з 1 лимона;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.

води — стільки, скільки потрібно, щоб вийшло круте тісто.

Для сиропу:

вода — 1 склянка;

мед — 1 склянка;

цукор — 2 склянки;

кориця — 3 палички;

підсмажений кунжут — для прикраси.

Приготування

Крок 1

Для сиропу з'єднайте всі інгредієнти в каструлі та доведіть до кипіння. Варіть його 15-20 хвилин, потім дайте сиропу охолонути до кімнатної температури.

Крок 2

Змішайте всі інгредієнти для тіста, крім води. Поступово додавайте воду, поки не отримаєте пружне, але еластичне тісто. Загорніть його в плівку і залиште на 30 хвилин.

Крок 3

Розділіть тісто на невеликі порції і пропустіть через валик розкаточної машинки або розкачайте качалкою в тонкий пласт.

Крок 4

Розкачайте смугу тіста завдовжки приблизно метр. Візьміть виделку або довгу палицю, візьміть кінець смуги тіста і почніть повільно скручувати його в гарячій олії доти, доки воно не набуде форми колеса.

Крок 5

Фіксуйте кінець тіста, щоб він не розгортався, і помістіть його в гарячу олію, обсмажуючи з обох боків за допомогою виделок і палиці. Готову ксіротігану викладіть на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Потім вмочіть повністю в холодний сироп.

Крок 6

Викладіть хрусткі ласощі на решітку і посипте смаженим кунжутом.

Нагадаємо рецепт простого десерту до чаю. Бюджетний десерт із печива із заварним кремом виходить дуже смачним.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидкий десерт всього з 3 інгредієнтів. За бажання готовий десерт можна посипати подрібненими горіхами або пелюстками мигдалю.