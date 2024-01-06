Новий погляд на японську кухню: суші-торт "Філадельфія"

Цей рецепт дасть вам змогу насолодитися смаком суші, коли немає бажання довго возитися на кухні.

Суші — це дивовижна страва японської кухні, відома в усьому світі. Один із найпопулярніших видів суші — рол "Філадельфія", який готують із ніжного лосося, вершкового сиру й огірка, загорнутих у рис і лист водоростей норі. Його впізнаваний смак і витончена комбінація інгредієнтів зробили його справжньою іконою серед суші. Але якщо ви ніколи не готували суші вдома або просто не маєте часу на ювелірне скручування ролів, приготуйте простий і смачний суші-торт, на зразок популярних ролів "Філадельфія". Зробіть це за рецептом, яким поділився сайт "ЯБ Поїла".

Ви можете сміливо експериментувати з інгредієнтами, створюючи найрізноманітніші смаки.

Інгредієнти:

рис круглозернистий — 200 г;

лосось — 200 г;

огірок — 2 шт;

сир вершковий — 120 г;

норі — 1 шт;

вода — 350 г;

цукор — 10 г;

оцет рисовий — 20 мл;

соєвий соус — 50 мл.

Приготування

Крок 1

Відваріть рис до готовності.

Крок 2

Розчиніть цукор в оцті та додайте в рис. Добре перемішайте й остудіть.

Крок 3

Норі розріжте на тонкі смужки ножицями і додайте в рис, ретельно перемішайте.

Крок 4

Викладіть на дно квадратної форми, застеленої харчовою плівкою, тонкі скибочки лосося.

Крок 5

Покрийте шар риби половиною вершкового сиру.

Крок 6

Наріжте огірки тонкими кружечками овочечисткою і викладіть на наступний шар.

Крок 7

Поверх огірків розподіліть половину вершкового сиру, що залишилася.

Крок 8

Накрийте рисом і притисніть, щоб трохи спресувати торт.

Крок 9

Прикрийте краї плівкою, помістіть у холодильник на годину.

Крок 10

Перед подачею, переверніть суші-торт, щоб риба опинилася зверху. Зніміть плівку і наріжте на порційні шматочки, подавайте із соєвим соусом.

Нагадаємо рецепт суші в огірку. Традиційну страву японської кухні можна приготувати незвичайним способом.

Раніше Фокус писав, як приготувати листковий суші-салат. Салат готується швидко і без клопоту, а перед подачею його необхідно полити соєвим соусом.