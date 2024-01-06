Бюджетно і швидко: смачні тефтелі з рисом у духовці

Тефтелі з рисом можна приготувати всього за пів години з найдоступніших інгредієнтів.

Цей рецепт тю фтельок із рисом — справжній порятунок, особливо якщо часу обмаль. Їх можна приготувати заздалегідь, заморозити та зберегти в морозилці для майбутніх вечерь. Для приготування цієї страви використовують яловичий фарш. За бажанням можна взяти свинину, баранину або суміш кількох видів фаршу для насиченості смаку. Рецептом бюджетної, швидкої та смачної страви поділився сайт Smak.Ua.

Ці тюфтельки чудово поєднуються з різними гарнірами, чи то макарони, каші, чи картопля. Їх також можна подати з нарізкою свіжих овочів або зеленим салатом.

Інгредієнти:

яловичий фарш — 500 г;

рис відварений — 150 г;

сир — 100 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт;

томатна паста — 1 ст. л.;

яйце — 1 шт;

зелень — 1 пучок;

панірувальні сухарі — 100 г;

олія рослинна — 100 г;

морква — 1 шт;

сіль — за смаком.

Приготування

Крок 1

Додайте у фарш сіль, перець, тертий сир, відварений рис, дрібно нарізану зелень і яйце.

Крок 2

Ретельно перемішайте отриману суміш. Сформуйте з неї невеликі кульки, обваляйте їх у сухарях і викладіть на деко.

Крок 3

Приготуйте соус із пасерованої цибулі, моркви та томатної пасти. Залийте тефтелі цим соусом і поставте страву в духовку на запікання до повної готовності.

Ви можете також обсмажити тефтелі на сковороді, а потім протушкувати їх у соусі до готовності.

Нагадаємо рецепт тефтелей із картоплею. Для приготування тефтелей можна взяти як яловичий, так і курячий фарш.

Раніше Фокус писав, як приготувати дієтичні тюфтельки з індички на сковороді. Це дуже смачна страва, яку доповнює картопля й ароматний соус.