Гречані трюфелі: легкий рецепт смачних домашніх цукерок
Запечені гречані трюфелі — смачні та корисні цукерки, від яких діти будуть просто в захваті, і навіть не помітять підміни.
Ці домашні цукерки з гречаного борошна з чорносливом і йогуртом — справжнє відкриття для тих, хто цінує смачні та корисні ласощі. Гречка, як основний інгредієнт, надає цим солодощам цікавого і незвичайного смаку. М'які кульки, запечені в духовці в паніровці з кунжуту, горіхів або кокосової стружки, — це ідеальне поєднання здорового і смачного. Рецептом цих дивовижних домашніх солодощів поділився сайт "Я Шеф кухар"
Інгредієнти:
- гречка — 1 склянка;
- йогурт — 1 склянка;
- пюре з чорносливу — 5 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- какао — 2 ст. л.;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- чорнослив — 100 г;
- кунжут — 2 ст. л.;
- кокосова стружка — 2 ст. л.;
- будь-які подрібнені горіхи — 2 ст. л.;
- мед — 5 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.
Приготування:
Крок 1
Просійте гречане борошно, змішайте з цукром, какао, содою, ванільним цукром. Замість гречаного борошна можна використовувати подрібнену в кавомолці крупу.
Крок 2
Залийте чорнослив окропом. Через 15–20 хвилин злийте воду і перебийте його блендером до отримання пюре. Додайте йогурт, рослинну олію та сухі інгредієнти. Ретельно вимісіть тісто.
Крок 3
Цілий чорнослив поріжте на невеликі шматочки. Сформуйте кульки з тіста, додавши в середину кожної з них шматочок чорносливу. Замість чорносливу за бажанням можна взяти будь-які інші сухофрукти.
Крок 4
Нагрійте духовку до 180 градусів, застеліть деко папером для випічки або використовуйте силіконовий килимок. Викладіть цукерки на деко і випікайте 7–10 хвилин.
Крок 5
Охолодіть трюфелі прямо на деку, потім вмочіть кожну цукерку в мед, а потім у кунжут, какао, подрібнені горіхи або кокосову стружку.
Нагадаємо простий рецепт дуже смачних шоколадних цукерок "Бригадейро". На приготування таких цукерок треба мінімум інгредієнтів і часу.
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