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Головні прикмети на Хрещення Господнє: на що сьогодні звернути увагу

Наталія Гулій
Фото: Соцмережi

У свято Хрещення Господнього існує багато прикмет, більшість із них вказують на погоду в майбутньому. Одна з таких — якщо сьогодні немає снігу, то влітку буде слабкий урожай.

Прикмети на Хрещення Господнє 6 січня 2024 року:

  • якщо сьогодні немає морозів і вода у водоймах не замерзла — до глобальних змін у світі;
  • немає снігу на Водохреща — влітку буде слабкий урожай;
  • сонячний день — до спекотного літа;
  • вночі видно зірки — восени буде гарний урожай грибів;
  • вдень іде сніг — чекайте на гарний урожай хліба;
  • ясно і морозно в ніч перед святом — літо буде сухим і спекотним;
  • опівдні сині хмари — чекайте на щедрий урожай;
  • собаки постійно гавкають — буде багато дичини.

Також Фокус писав, що на Водохреща не можна робити з водою.