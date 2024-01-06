Дуже соковиті курячі равлики в беконі: легкий і смачний рецепт
Ніжне філе і хрусткий бекон створюють гармонійне поєднання текстур, яке доповнює смачний соус із куркумою та паприкою.
Ця страва підійде як для застілля, так і для простої домашньої вечері. Смак і вигляд равлики на шпажках мають неперевершений, тому припадуть до душі і гостям, і вашим домашнім. Про те, як приготувати курку цим оригінальним способом, розповів сайт "Один факт".
Інгредієнти
- філе курячі — 2 шт;
- бекон сирокопчений — 200 г;
- часник — 3 зубки;
- сіль — щіпка;
- перець чорний мелений — дрібка.
Для соусу
- паприка солодка — 1 ч. л;
- куркума — 0,5 ч. л;
- соєвий соус — 1 ст. л;
- сік лимона — 1 ст. л;
- олія рослинна — 1 ст. л.
Крок 1
Проріжте філе навпіл і розгорніть половинки. Розріжте м'ясо на довгі скибочки завширшки 3–4 см. Викладіть їх на дошку, накрийте харчовою плівкою і відбийте. Посоліть і поперчіть відбите філе. Ретельно розітріть по м'ясу подрібнений часник.
Крок 2
Наріжте бекон на максимально тонкі слайси. На скибочки курячої грудки викладіть шматочки бекону і загорніть рулетиком. Курка має опинитися зовні, а бекон — усередині.
Крок 3
На попередньо вимочені у воді шпажки нанизайте по 3–4 рулетики. Змішайте рослинну олію із соєвим соусом, додайте спеції та сік лимона. Усе ретельно перемішайте
Крок 4
Змастіть форму для запікання олією та розмістіть у ній рулетики на шпажках. Змастіть м'ясо соусом і залиште приблизно на 10–20 хвилин, щоб воно замаринувалося.
Крок 5
Випікайте рулетики в духовці за температури 185 ⁰С приблизно протягом пів години. Подавайте до столу в гарячому вигляді, прикрасивши маринованою цибулею або свіжою зеленню.
Нагадаємо, рецепт неймовірно ароматної запеченої курки з лимоном і розмарином. Перенесіться в атмосферу домашнього затишку з цим простим, але дуже смачним рецептом, який ідеально пасує до будь-якого гарніру.
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