Дуже соковиті курячі равлики в беконі: легкий і смачний рецепт

Ніжне філе і хрусткий бекон створюють гармонійне поєднання текстур, яке доповнює смачний соус із куркумою та паприкою.

Ця страва підійде як для застілля, так і для простої домашньої вечері. Смак і вигляд равлики на шпажках мають неперевершений, тому припадуть до душі і гостям, і вашим домашнім. Про те, як приготувати курку цим оригінальним способом, розповів сайт "Один факт".

Інгредієнти

філе курячі — 2 шт;

бекон сирокопчений — 200 г;

часник — 3 зубки;

сіль — щіпка;

перець чорний мелений — дрібка.

Для соусу

паприка солодка — 1 ч. л;

куркума — 0,5 ч. л;

соєвий соус — 1 ст. л;

сік лимона — 1 ст. л;

олія рослинна — 1 ст. л.

Крок 1

Проріжте філе навпіл і розгорніть половинки. Розріжте м'ясо на довгі скибочки завширшки 3–4 см. Викладіть їх на дошку, накрийте харчовою плівкою і відбийте. Посоліть і поперчіть відбите філе. Ретельно розітріть по м'ясу подрібнений часник.

Крок 2

Наріжте бекон на максимально тонкі слайси. На скибочки курячої грудки викладіть шматочки бекону і загорніть рулетиком. Курка має опинитися зовні, а бекон — усередині.

Крок 3

На попередньо вимочені у воді шпажки нанизайте по 3–4 рулетики. Змішайте рослинну олію із соєвим соусом, додайте спеції та сік лимона. Усе ретельно перемішайте

Крок 4

Змастіть форму для запікання олією та розмістіть у ній рулетики на шпажках. Змастіть м'ясо соусом і залиште приблизно на 10–20 хвилин, щоб воно замаринувалося.

Крок 5

Випікайте рулетики в духовці за температури 185 ⁰С приблизно протягом пів години. Подавайте до столу в гарячому вигляді, прикрасивши маринованою цибулею або свіжою зеленню.

Нагадаємо, рецепт неймовірно ароматної запеченої курки з лимоном і розмарином. Перенесіться в атмосферу домашнього затишку з цим простим, але дуже смачним рецептом, який ідеально пасує до будь-якого гарніру.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальний сімейний обід — курячі ніжки в сметанному соусі з гірчицею. У сметанно-гірчичному соусі будь-яке м'ясо буде смачним, але курка виходить особливо ніжною та ароматною. А якщо вам захочеться східних ароматів, дрібка карі, трохи часнику і меду додадуть страві нового характеру і багатого пряного смаку.