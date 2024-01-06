Якщо ваше волосся втратило гарний блиск: кілька простих порад (фото)

На думку експертів журналу Elle, перше правило для догляду за волоссям — правильно харчуватися.

Начебто все робимо правильно — використовуємо хороші засоби для миття й укладання волосся, дбайливо ставимося до їх нанесення та сушіння, проте наше волосся все одно не таке блискуче, як хотілося б. У чому ж причина? Відповідь нам допомогли знайти експерти популярного журналу Elle.

Як стверджують вони, насамперед це сукупність чинників, що поєднуються один з одним, серед яких ключову роль відіграють наше загальне самопочуття і наш режим харчування.

Стрес, депресивні стани, емоційне пригнічення — все це позначається більш ніж погано на стані нашого волосся. А ще — погане та нездорове харчування, яке призводить до млявості та ослабленості.

Однак тривожитися з приводу тьмяного нездорового волосся ми можемо скільки завгодно, але кращим воно від цього не стане. І сподіватися тільки на чудодійність якихось засобів теж сильно не варто — вони просто додаткова підстраховка ваших зусиль. Отже, як відновити гарний і здоровий вигляд волосся?

Тьмяне волосся

Причини тьмяності волосся численні й різноманітні, і вони спричинені не тільки звичками і способом життя, а й тим, як ми ставимося до нашого волосся. Наприклад, однією з найпоширеніших причин є будь-які інвазивні дії, такі як відбілювання або часте випрямлення волосся. Крім того, неабияк впливають на стан волосся забруднення повітря, особливо в мегаполісах, зневоднення, паління, жорстка або багата на метали вода, неправильні щітки.

Як зробити волосся більш блискучим

Стрижка

Це реально корисна процедура для поліпшення стану волосся — одночасне лікування й усунення посічених кінчиків, які спустошують волосся і позбавляють його компактності. Експерти Elle рекомендують вибрати стрижку, яка підходить для вашої структури волосся — тонке і тендітне, не надто довге, кучеряве, багатошарове тощо. Радьтеся з професіоналами!

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Щітка

Щоб волосся не ламалося, краще використовувати щадні методи, тобто після миття його слід промокнути насухо, але не терти. Щітки для волосся застосовуйте з напівжорсткими зубцями. В ідеалі використовувати керамічні щітки, які за достатнього нагрівання під феном розпрямляють кучеряве волосся і надають йому блиску.

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Фен

Насправді фен надає волоссю блиск, усуваючи вологість і кучеряве волосся, але важливо, як ви це робите. Фен правильно тримати на відстані 20-25 см від волосся і ніколи не виставляти на максимальну температуру і потужність.

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Миття

Щодо миття, радимо використовувати фільтр у душі, щоб зменшити кількість мінералів і вапняного нальоту, які мають тенденцію окислювати і сушити волосся, роблячи його більш кучерявим і менш блискучим.

Крім використання спеціальних засобів для блиску волосся, не забувайте про таких ваших помічників, як кондиціонер і маска, але тільки в правильних обсягах. Занадто велика кількість ризикує погіршити волосся, тому досить наносити трохи від середини волосся і вниз і залишайте мінімум на 5 хвилин.

Потім спробуйте останнє ополіскування холодною водою, змішаною з кількома чайними ложками яблучного оцту. Таке ополіскування допомагає закрити, або запечатати, кутикулу волосся, роблячи поверхню більш гладкою і блискучою.

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Масаж

Додатковий крок, який не слід забувати робити раз на тиждень або кожні 10 днів. Це масаж голови, або, якщо хочете, процес відлущування шкіри голови. По-перше, це глибоко очищає шкіру, видаляючи шкірне сало, піт і бруд, звільняє фолікули. По-друге, це допомагає усувати відкладення або скупчення залишків на волоссі та шкірі голови, що нібито "душить" його та перешкоджає росту.

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Сушка

Перед сушінням ніколи не обійтися без термозахисних засобів — захисних і зволожувальних сироваток. Експерти Elle рекомендують включити в процедуру кілька крапель спеціальної олії на вологе або сухе волосся, які дають волоссю живлення та надають блиску. Після завершення укладання також можна скористатися герметизувальними спреями, але будьте обережні й не перебільшить, оскільки вони можуть обтяжити волосся.

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