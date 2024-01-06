Суп марсельських рибалок: класичний рецепт Буйабес із рибою та морепродуктами

Одна з найвідоміших у світі страв французької кухні — суп Буйабес. Завдяки кільком сортам риби і великій кількості морепродуктів, буйабес має дуже насичений смак і з першої ложки стане одним із ваших улюблених супів.

Суп Буйабес, який сміливо можна назвати однією з візитних карток французької кухні, був придуманий у Марселі. Він був звичайною їжею марсельських рибалок і готувався на вечерю з риби, нерозпроданої за день. Тому спочатку це був дешевий суп бідняків. Але з часом, здебільшого завдяки туристам, суп набув широкої популярності, був узятий на озброєння рестораторами та перетворився на дорогу страву, що готують із найкращих сортів риби, омарів і морепродуктів. Рецептом супу буйабес поділився сайт 1000 Menu.

Інгредієнти:

вода — 2,5 л;

помідори — 500 г;

хек (або інша біла морська риба) — 400 г;

морський коктейль (кальмари, мідії, восьминоги) — 300 г;

королівські креветки — 200 г;

вино біле (сухе) — 200 мл;

червона риба — 100 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

стебло селери — 1 велике або 2 невеликих;

часник — 3 зубчики;

лавровий лист — 2 шт;

рослинна олія — 4 ст. л.;

томатна паста — 2 ст. л.;

вершкове масло — 1 ст. л.;

перець чорний мелений — за смаком;

сіль — за смаком.

Приготування

Крок 1

Підготуйте всі необхідні продукти. При виборі риби можна використовувати, наприклад, хек і форель. Якщо свіжих морепродуктів немає, підійдуть заморожені креветки і морський коктейль.

Крок 2

Очистіть білу та червону рибу, видаліть плавники та наріжте на порційні шматочки.

Крок 3

Обдайте помідори окропом і зніміть шкірку, потім дрібно наріжте м'якоть.

Крок 4

Дрібно наріжте селеру, цибулю і часник.

Крок 5

Очистіть креветки, панцир не викидайте, його можна використовувати для ароматизації олії.

Крок 6

Розігрійте оливкову олію і вершкове масло в каструлі з товстим дном.

Крок 7

Обсмажте креветкові панцири в олії близько 2 хвилин, потім видаліть їх, залишивши ароматичну олію в каструлі.

Крок 8

Додайте помідори, цибулю, часник і селеру. За кілька хвилин додайте томатну пасту і склянку води та тушкуйте близько 20 хвилин, поки всі овочі не стануть м'якими.

Крок 9

Додайте воду, що залишилася, вино, нарізану рибу і лавровий лист. Доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні до готовності риби.

Крок 10

Додайте в каструлю морський коктейль і очищені креветки. Посоліть, поперчіть і варіть ще 2-3 хвилини.

Крок 11

Зніміть суп з вогню, накрийте каструлю кришкою і дайте настоятися 15-20 хвилин до подачі. Подавайте буйабес гарячим із підсмаженим багетом і цибулевим соусом.

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