Суп марсельських рибалок: класичний рецепт Буйабес із рибою та морепродуктами
Одна з найвідоміших у світі страв французької кухні — суп Буйабес. Завдяки кільком сортам риби і великій кількості морепродуктів, буйабес має дуже насичений смак і з першої ложки стане одним із ваших улюблених супів.
Суп Буйабес, який сміливо можна назвати однією з візитних карток французької кухні, був придуманий у Марселі. Він був звичайною їжею марсельських рибалок і готувався на вечерю з риби, нерозпроданої за день. Тому спочатку це був дешевий суп бідняків. Але з часом, здебільшого завдяки туристам, суп набув широкої популярності, був узятий на озброєння рестораторами та перетворився на дорогу страву, що готують із найкращих сортів риби, омарів і морепродуктів. Рецептом супу буйабес поділився сайт 1000 Menu.
Інгредієнти:
- вода — 2,5 л;
- помідори — 500 г;
- хек (або інша біла морська риба) — 400 г;
- морський коктейль (кальмари, мідії, восьминоги) — 300 г;
- королівські креветки — 200 г;
- вино біле (сухе) — 200 мл;
- червона риба — 100 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- стебло селери — 1 велике або 2 невеликих;
- часник — 3 зубчики;
- лавровий лист — 2 шт;
- рослинна олія — 4 ст. л.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- перець чорний мелений — за смаком;
- сіль — за смаком.
Приготування
Крок 1
Підготуйте всі необхідні продукти. При виборі риби можна використовувати, наприклад, хек і форель. Якщо свіжих морепродуктів немає, підійдуть заморожені креветки і морський коктейль.
Крок 2
Очистіть білу та червону рибу, видаліть плавники та наріжте на порційні шматочки.
Крок 3
Обдайте помідори окропом і зніміть шкірку, потім дрібно наріжте м'якоть.
Крок 4
Дрібно наріжте селеру, цибулю і часник.
Крок 5
Очистіть креветки, панцир не викидайте, його можна використовувати для ароматизації олії.
Крок 6
Розігрійте оливкову олію і вершкове масло в каструлі з товстим дном.
Крок 7
Обсмажте креветкові панцири в олії близько 2 хвилин, потім видаліть їх, залишивши ароматичну олію в каструлі.
Крок 8
Додайте помідори, цибулю, часник і селеру. За кілька хвилин додайте томатну пасту і склянку води та тушкуйте близько 20 хвилин, поки всі овочі не стануть м'якими.
Крок 9
Додайте воду, що залишилася, вино, нарізану рибу і лавровий лист. Доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні до готовності риби.
Крок 10
Додайте в каструлю морський коктейль і очищені креветки. Посоліть, поперчіть і варіть ще 2-3 хвилини.
Крок 11
Зніміть суп з вогню, накрийте каструлю кришкою і дайте настоятися 15-20 хвилин до подачі. Подавайте буйабес гарячим із підсмаженим багетом і цибулевим соусом.
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