Забудьте про вінегрет та оселедець під шубою - новий смачний рецепт салату з буряком
Зима — сезон дефіциту вітамінів, тому завжди варто турбуватися про своє здоровʼя вживаючи корисну та насичену вітамінами їжу. Хибною є думка, що якщо це корисно, то значить не смачно.
Спробуйте приготувати салат з буряком за рецептом футблогера Наталі. Спробувавши цей салат, до складу якого входять надзвичайно прості складові, які у поєднанні створюють ідеальний смак, ви назавжди забудете про класичні рецепти салатів з буряком — вінегрет та оселедець під шубою.
Інгредієнти
- 3 малельник бурячка (або 2 середніх);
- 2 яйця;
- 2 плавлених сирка;
- 50 грамів волоських горіхів;
- 1 зубчик часнику (за бажанням);
- майонез;
- сіль/перець.
Спосіб приготування
Крок 1
Буряк необхідно приготувати — відварити, або запекти в духовці. Орієнтовний час приготування не менше однієї години.
Крок 2
Очищаємо буряки від шкірки та натираємо на грубій тертці. Для більш естетичного вигляду можна використати терку для моркви по-корейськи.
Крок 3
Яйця також потрібно відварити. Для необхідної консистенції нам потрібно варити яйця після закіпання протягом 7 хвилин. Після занурити яйця в холодну воду і дати час охолонути. Очистити від шкаралупи та натерти на грубій тертці.
Крок 4
Плавлений сир необхідно обирати класичного варіанту, без додавання смакових добавок. Його також необхідно натерти на тертці. Для цього вам знадобиться мілка сторона тертки.
Крок 5
Волоські горіхи необхідно очистити від шкаралупи та взяти лише ядро горіха, яке потрібно подрібнити. Зробити це можна ножем, тоді шматочки горіха будуть більш відчутнішими, або ж навпаки, за бажанням, зробити це блендером.
Крок 6
У тарілці змішуємо всі інгредієнти буряк + яйця + плавлений сирок + горіхи + також можна додати пресований часник. Туди ж відправляємо сіль, перець і майонез. Все добре перемішуємо. Даємо 15 хвилин настоятися і можна куштувати.
Нагадаємо, раніше ми писали, про новий та смачний рецепт салату зі свіжою морквою.