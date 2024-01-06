Прості лайфхаки, які допоможуть зробити кислі мандарини солодкими

Зима — це сезон мандаринів. З їх появою на лавках магазинів в оселі одразу ж зʼявляється очікування різдвяних свят. Цей цитрусовий фрукт в зимовий період доволі бюджетне задоволення, яке може собі дозволити кожен.

Звісно хтось любить, щоб цей фрукт був солоденьким, а хтось навпаки — щоб з кислинкою. Однак, візуально розрізнити, які мандарини на смак неможливо. А в магазині, звісно ніхто не дозволить скуштувати на смак, поки не заплатите. Мало, хто знає, але існують перевірені способи, як з кислих мандаринів зробити солодкі, пише Ukr.Media.

Насправді це зробити не так складно, як здається. Для цього є два методи — вода та сонце.

Спосіб зробити мандарини солодкими за допомогою води

Цей лайфхак швидкий, легкий у виконанні, а головне дієвий. Якщо ви придбали мандарини, а вони дуже кислі, що не можна взяти в рота, тоді варто спробувати замочити їх у кип'яченій воді.

Візьміть воду, доведіть до кипіння, а після дайте охолонути до 65-75 градусів.

мандарин Фото: Unsplash

Важливо, ні в якому разі не заливайте мандарини кипʼятком, це лише нашкодить.

Помістіть мандарини в миску та залийте теплою водою. Залиште на 15 хвилин. Після дістаньте з води, осушіть від залишків вологи та відправте до холодильника. Ще через 15 хвилин мандарини можна куштувати.

Як зробити кислі мандарини солодкими завдяки взаємодії з сонцем

Звісно самим простим і передбачуваним методом є взаємодія фруктів з сонцем. Для цього просто розкладіть мандарини на підвіконня і залиште на 2-3 дні. За цей час вони більше достигнуть і стануть солодшими.

Звісно більш практичним є перший метод, однак в другий має право на життя, особливо, якщо ви терпляча людина і за традиційні методи.

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