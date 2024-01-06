Як правильно сортувати одяг за кольорами перед пранням

Щоб ваші речі служили вам довше та мали привабливий зовнішній вигляд, ви як їх власники повинні дбати та правильно доглядати за ними.

Мало хто задумується над цим, але правильне сортування речей перед пранням запорука довготривалого їх використання, пише Трибуна.

Саме тому варто знати, як правильно сортувати речі перед тим як відправити їх до пральної машини. Сортування одягу має більше нюансів, ніж до яких ми всі звикли.

Кожен знає, що перед пранням варто розділити темні речі і світлі, а білі прати окремо. Однак, це лише елементарне розділення. Насправді варто ретельніше приділяти увагу кольорам. Наприклад, не рекомендується прати червоний одяг з блакитним, або синій з жовтим. Варто відсортувати все по кольорах і поєднувати лише наближені один з одним. Наприклад, сині речі можна прати з блакитними або фіолетовими чи чорними, зелені з салатовими, оранжеві з жовтими.

Фото: Shutterstock

Зрозуміло, що білі речі прати потрібно виключно з білими речами. Для того, щоб вони не набували сірого відтінку, можна додавати відбілюючі засоби.

Також варто знати, що речі червоного та оранжевого кольорів, частіше за все, сильно линяють. Тому їх рекомендовано прати в холодній воді.

Сортувати варто і по тканинах. Наприклад, джинси краще прати з джинсами. Варто памʼятати, що нові джинси при першому пранні завжди втрачають колір, тому їх краще не відправляти в прання разом з футболками чи светрами.

Загалом, нові речі завжди перший раз варто прати окремо, адже більшість з них можуть втратити свій колір і зіпсувати інші речі.

Важливо також знати у якому вигляді відправляти речі на прання. Завжди вивертайте речі лицьовою стороною всередину. Здавалося б така дрібниця, але саме вона захищає речі від пошкоджень, надмірного вимивання кольору та пошкодження принтів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як в домашніх умовах почистити подушки.