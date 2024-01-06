Як кішка із собакою: як познайомити цих улюбленців один з одним

Якщо у вас вже є собака і ви подумуєте про те, щоб завести кішку, або навпаки, дуже важливо подумати про їхнє перше знайомство. Дозволивши тваринам зустрітися без контролю, ви скоріше за все, зазнаєте невдачі.

Якщо ви роздумуєте про те, щоб завести кішку або собаку в будинку, де вже є кішка або собака, важливо враховувати характери обох тварин. Можливо, буде корисно пошукати компаньйона, який уже стикався з представниками інших видів у минулому. Яких правил варто дотримуватися, пише American Humane.

Якщо собака намагається агресивно переслідувати, хапати або іншим чином "торкатися" котів, краще навіть не думати про те, щоб завести кішку у себе вдома.

Тож, якщо ваш собака гарчить, кидається на котів, або одержимо на них гавкає, то дуже малоймовірно, що він подружиться з ними. Так само кішка, яка гарчить, шльопає собак, тікає або ховається від них, імовірно, вважатиме за краще обійтися без компаньйона у вигляді собаки.

Коти і собаки можуть жити разом Фото: Shutterstock

Якщо ваш собака любить гратися, то полохлива і сором'язлива кішка не підійде як компаньйон, оскільки, тікаючи, вона може спровокувати собаку на погоню. Найкраще підійде спокійна, впевнена в собі кішка, яка не буде тікати і вміє постояти за себе.

Якщо собака грубо грається, то краще уникати кошенят або літніх кішок, яких легко поранити. Натомість обирайте грайливих дорослих тварин, які цікавляться грою, але водночас досить упевнені в собі, щоб подбати про себе. Якщо кішка буйна або грайлива, чудовим варіантом може стати грайливий, але ніжний собака.

Якщо собака чи кішка літні, спокійні та тихі, то найкраще підійде такий самий друг. Уникайте буйних компаньйонів, які можуть дратувати, лякати чи іншим чином турбувати іншу тварину.

Як знайомити котів і собак із новими улюбленцями

Незалежно від того, заводите ви нову кішку або нового собаку, перше знайомство вашого нинішнього вихованця з новим вихованцем є дуже важливою частиною процесу. Ось чотири кроки, які допоможуть вам забезпечити успішну зустріч:

Виберіть відповідне місце для першої зустрічі

Постійна кішка — нова собака: якщо ви берете собаку, вам не слід брати кішку на зустріч із нею в притулок або іншу установу, де утримують велику кількість тварин, з міркувань здоров'я та безпеки. Замість цього знайомство має відбуватися вдома.

Постійний собака — новий кіт: якщо ви берете кота в будинок, де вже живе собака. То для початку познайомте свого пса з кішкою, яка вже живе в подібній компанії. Може, така тварина є у ваших друзів, або родичів. У притулок собаку краще не брати. Знайомте тварин на своїй території.

Розділіть тварин

Протягом кількох днів чергуйте, яка тварина має свободу, а яка обмежена в пересуванні, щоб кожна тварина мала достатньо часу, щоб дослідити запах іншої.

Іноді собаку слід помістити в клітку або іншу кімнату (або перевести в інше місце, якщо її не можна залишити саму), щоб дати кішці час вільно пересуватися і досліджувати запах собаки.

Якщо собака одержимо намагається прорватися до кота, або постійно на нього гавкає, взаємодія, найімовірніше, не працюватиме без відповідної підготовки. Можливо, вам знадобиться допомога професіонала.

Коли нікого немає вдома, собака або кішка завжди мають бути надійно замкнені, щоб унеможливити безконтрольну взаємодію.

Щойно собака заспокоїться (або принаймні не буде одержима кішкою), а кішка вгамується, почне нормально їсти і користуватися лотком, ви можете переходити до наступного кроку.

Знайомство на повідку

Дозвольте обом тваринам перебувати в одній кімнаті одночасно, але тримайте собаку на надійному повідку. Закріпити кішку в шлейці за допомогою повідця на час знайомства також буде гарною ідеєю, якщо кішці зручно носити шлейку.

Коти і собаки можуть жити разом Фото: Getty

Продовжуйте таке знайомство доти, доки собака не заспокоїться і не почне ігнорувати кішку, а кішка не заспокоїться, не почне нормально їсти і користуватися туалетним лотком.

Якщо з боку будь-якої тварини проявляється страх або агресія, залишайтеся на другому жатпі довше.

Продовжуйте доти, доки собака і кішка не почуватимуться щасливими і розслабленими одне з одним.

Коли нікого немає вдома, собаку чи кішку слід надійно ізолювати в окремих місцях, щоб унеможливити безконтрольну взаємодію.

Взаємодія без нагляду

Без нагляду собаку і кішку можна залишати тільки після того, як кішка і собака перебували разом протягом значного періоду часу (місяць або близько того), і ви впевнені, що вони не заподіють один одному шкоди.

Корисні поради:

Якщо собака пильно дивиться на кішку або на двері, за якими вона перебуває, постарайтеся відволікти його і змусити відвести погляд за допомогою ласощів, щасливого голосу або обережно відводячи собаку на повідку. Щойно собака відійде від кішки, спробуйте запропонувати їй ласощі. Якщо він візьме їх, повторюйте цей процес, доки собака не перестане зосереджуватися на кішці або дверях.

Червоні прапорці

Якщо собака залишається занадто зосередженим, не відриває очей від кішки або дверей, повністю ігнорує вас або раптово кидається, щойно кішка рухається, це, ймовірно, небезпечна ситуація. Якщо ви шукаєте собаку для своєї кішки, спробуйте іншого собаку. Якщо це ваш собака, вам, імовірно, не варто заводити йому кішку.

Якщо в будь-який момент собака готовий кинутися до спокійного, тихого, нерухомого кота, заричить, огризнеться або проявить агресію щодо нього, ідея поселити їх разом не спрацює. Те ж саме справедливо, якщо кішка агресивно нападає на спокійного, тихого собаку. Якщо ви сповнені рішучості налагодити стосунки, на цьому етапі вам, імовірно, знадобиться професіонал.

Якщо ваша кішка гарчить, шипить або б'є собаку, дайте їй перепочити і повторіть спробу в інший день. Можливо, вам також доведеться спробувати іншого собаку. Кішка, яка постійно шипить і гарчить на собак будь-якого типу, швидше за все, не захоче жити з собаками. Ваша кішка може терпіти собаку, але вона, ймовірно, не буде щасливою — це несправедливо по відношенню до неї.

Якщо кішка перестає їсти, пити, користуватися лотком, ходити в гості до членів сім'ї або постійно ховається в іншій кімнаті, вона незадоволена. Можливо, ви захочете знайти більш підходящу пару або звернутися за порадою до професійного фахівця з поведінки тварин.

Коти і собаки можуть жити разом Фото: Getty Images

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