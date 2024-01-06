Топ порад: як бути чарівним на першому побаченні

Якщо ви йдете на перше, або навіть друге побачення, то варто прислухатися до цієї поради, щоб зустріч із потенційним партнером пройшла добре. Це зовсім нескладно.

Багато хто на першому побаченні почувається не надто впевнено. Навіть якщо зустріч відбувається в ресторані, навіть келих вина не завжди допомагає розслабитися. Але експерти вважають, що справжня чарівність пов'язана здебільшого з вашою відкритістю і вмінням знайти потрібні слова. Як бути чарівним, пише Telegraph.

Будьте добре одягнені

Це може здатися очевидним, але наша перша порада, як домогтися успіху на побаченні, — мати якомога кращий вигляд. Незалежно від того, цікавитеся ви модою чи ні, не можна заперечувати, що те, як ми представляємо себе зовні, багато що говорить про те, хто ми всередині.

Щоб добре одягнутися на побачення, необов'язково слідувати останнім модним тенденціям. Це просто випадок знайти одяг (відповідний для заходу), який вам підійде. Найчастіше простота найкраща: якщо ви хлопець, важко перевершити свіжовипрасувану білу сорочку, елегантні джинси і пару зручних туфель, або модних нових кросівок.

Для тих людей, які справді не розуміються на моді, теж є порада: просто зверніться по допомогу до свого найстильнішого друга. Людина, яка добре знається на одязі, зможе підказати, що вам пасує, а чого слід уникати за всяку ціну.

Будьте впевнені в собі

Якщо у вас проблеми з чарівністю, ви, ймовірно, чули цю пораду тисячу разів і закочували очі. Зрештою, якби ви були впевнені, що проблем не було б, вірно?

Правда в тому, що вам необов'язково бути по-справжньому впевненим у собі, щоб створювати видимість впевненості в собі. Насправді, правило "прикидайся, поки не досягнеш успіху" — чудовий спосіб підвищити свою самооцінку.

За словами бізнес-консультанта Олівії Фокс Кабейн, яка має досвід роботи в галузі поведінкових наук, харизми можна досягти, прийнявши сильну позу. Навіть якщо ви почуваєтеся не зовсім впевнено, ви можете змусити себе виглядати впевнено, прийнявши правильну позу. Поради Олівії адресовані людям з ділового світу, але на побаченні відкрита і широка позиція безумовно створить вигляд людини, яка почувається впевнено і тримає ситуацію під контролем.

Коротше кажучи: тренуйтеся сидіти прямо.

Будьте зацікавлені

У вас може бути вся впевненість у світі, але це не принесе вам користі, якщо ви не покажете, що вас цікавить ваш партнер. Тож не тільки прийміть впевнену позу, а й випромінюйте тепло. Олівія рекомендує вам зробити це, подумавши про три речі, які вам дійсно подобаються у вашому співрозмовнику, і зосередитися на цих рисах, поки ви з ним розмовляєте.

Культурний критик і журналіст Стівен Бейлі дає аналогічну пораду, стверджуючи, що неможливо бути чарівним, якщо ви не виявляєте інтерес до партнера, проявляючи цікавість і допитливість. Ви можете знайти цей важливий баланс між упевненістю в собі та проявом інтересу до вашого партнера, іронічно визнаючи, що "немає абсолютно нічого, що подобалося б людям більше, ніж припущення, що ви знаходите їх захопливими". Він радить слухати уважно і поводитися тихо, а не голосно, але водночас не здаватися боязким.

Але не будьте занадто нав'язливим — ставте запитання про ваше побачення, але не намагайтеся допитуватися і не проявляйте надто цікавості з приводу чогось дуже особистого, особливо якщо ви зустрічаєтеся тільки вперше.

Як приблизний орієнтир: якщо минуло близько п'ятнадцяти хвилин, а ваш партнер нічого не розповів про себе, поставте йому запитання.

Будьте вразливі

Ви можете подумати, що харизма і вразливість виключають одне одного, але насправді показати свій людський бік — це блискучий спосіб показати себе на побаченні. Олівія вважає, що "є тонка грань між харизматичним і страшним", і закликає людей встановлювати людські зв'язки, "розкриваючи слабкості або ділячись бентежним секретом".

На першому побаченні підходящим рівнем уразливості може бути обговорення почуття провини, яке бентежить, розмова про фільм, який змусив вас плакати, або — якщо ви почуваєтеся комфортно — послатися, не вдаючись у подробиці, на важкий період у житті, який уже закінчено.

Як не дивно, готовність обговорювати бентежні, несподівані або важкі аспекти вашого життя демонструє певну впевненість. Крім того, це чудовий спосіб змусити вашого партнера почуватися комфортно: він буде впевнений, що зустрічається зі справжньою людиною, а не з супергероєм.

Будьте ввічливі та шанобливі

Ніщо так не віщує катастрофу для побачення, як грубість і невихованість.

Також важливо пам'ятати, що чарівність не має нічого спільного із сексуальною агресивністю. Можливо, вам захочеться наслідувати Джеймса Бонда, але майте на увазі, що банальні або недоречні репліки в бесіді рідко справляють бажаний ефект (якщо тільки вони не сказані жартома). Крім того, нешанобливо проявляти надмірні сексуальні натяки або занадто поспішати вступати у фізичний контакт зі своїм партнером, перш ніж він відчує себе комфортно.

Не поспішайте, постарайтеся не стояти в чергах і давайте чайові обслуговуючому персоналу, коли йдете. Ввічливе і шанобливе побачення отримає високий бал за шкалою чарівності.

Також Фокус раніше розповідав, які запитання на першому побаченні допоможуть розтопити лід. А також про те, як себе краще поводити чоловікам, коли вони вперше зустрічаються з дівчиною. І які теми краще не зачіпати.

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