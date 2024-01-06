Уггі та вуличний стиль зими 2024: топ-10 варіантів (фото)

Найкласніші ідеї, які надихнуть вас носити уггі по-новому — круто і модно.

Від класичних чобіт з овчини з незамінним теплим світлом і контрастною або тон в тон підкладкою до моделей міні або на платформі, від капців з вишитими профілями до домашніх затишних пухнастиків — не існує такої моделі уггі, в якій некомфортно. Що дивно — уггі ніколи не перестають бути модними. Ба більше, щосезону у родині уггі додається нова модель, яка виявляється незамінним і обов'язковим аксесуаром модниць.

До речі, загальний образ з уггі не обов'язково має бути повсякденним, спортивним або домашнім. Сьогодні уггі можна комбінувати і носити з усім, навіть із чоловічими костюмами або зшитими на замовлення штанами і спідницями. І особливо хвацько виглядають вони з вуличним стилем. Тож добірка, яку пропонують стилісти італійського Elle, допоможе вам навчитися поєднувати уггі в трендах 2024 року.

Отже, уггі по-новому — круто і модно.

Лісовий горіх

Модель уггі на платформі зі шкіри лісового горіха чудово поєднується з джинсами-кльош, коротким пальтом такого ж кольору, тобто світло-коричневим, і великою сумкою через плече з білої тисненої тканини. Легко, зручно, і хоча начебто повсякденно, але небанально.

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Бізнес-леді

Уггі можна носити і так — у поєднанні з білою водолазкою, світло-сірим піджаком оверсайз і парою прямих чорних джинсів. Додаткові аксесуари: чорний ободок для волосся, сережки-кільця, окуляри в тонкій оправі і легка шкіряна сумочка середнього розміру завершують образ.

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Чорний forever

Чорний образ з голови до ніг, крім зеленої шкіряної сумки через плече і пари уггі на платформі горіхового кольору. Інша частина образу складається з темної джинсової сорочки в поєднанні з м'якими штанами і довгим класичним чорним пальто.

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Міланський стиль

Одразу відчуваєш зручність і комфорт, до того ж тепло і стильно. Довге чорне пальто поєднується з парою темних легінсів, бежевими шкарпетками та міні-уггі зі шкіри горіхового кольору. Образ завершує сірий вовняний довгий шарф і шкіряна сумка через плече яскравого бірюзового кольору.

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Чоловічий стиль

Уггі в міні-версії зі шкіри горіхового кольору непогано поєднуються з чоловічим костюмом у тонку смужку, який доповнюють синій стьобаний жилет і різнобарвна сумка для покупок.

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Невимушеність — наше все

О, до такого образу ми звикли. Тут уггі поєднуються з м'якими рваними на колінах джинсами, футболкою з принтом попереду, фланелевою сорочкою коричневих відтінків і довговорсовою шубою зі штучного хутра крижаного кольору.

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Леді

Цілком чорний образ з голови до ніг, включно з аксесуарами — невеликою сумочкою і парою уггі на платформі. Єдиний виняток: пальто з анімалістичним принтом чорного і коричневого кольорів.

Фото: Getty Images

Молодо і свіжо

Уггі, якій би моделі ви не віддали перевагу, можна носити з прозорими спідницями і колготками. Приклад тому — вуличний образ, в якому вони відіграють головну роль у сірому кольорі. І тут уггі доповнюють чорна водолазка, короткий блискучий пуховик і шкіряна спідниця-міді з розрізом по боках.

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Вишуканість

Уггі також ідеально поєднуються з парою зшитих на замовлення штанів у тонку смужку сірих відтінків. У тон — светр. І як контраст — довге жовте пальто з довгим вовняним шарфом у клітинку.

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Стильна простота

Тут уггі доповнюють довгу чорну спідницю з укороченим жакетом-кімоно і ременем на талії. "Родзинка" цього вуличного образу — короткі шкарпетки горіхового кольору, можна в тон уггі.

Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав про інші зимові тренди. Пам'ятайте, адже вибравши ідеальний пуховик, бомбер або щось інше зі списку актуального зимового одягу, вам потрібно доповнити його красивим шарфом, а потім настає час, коли потрібно додати в зимовий гардероб модний і затишний светр. І коли набір зимового одягу зібрано — ви точно готові до зими і майбутніх свят.