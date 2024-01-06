Найкраща дієта на 2024 рік: що таке середземноморський стиль харчування

Сьомий рік поспіль середземноморський стиль харчування отримав звання найкращої дієти загалом згідно з рейтингами 2024 року, опублікованими US News & World Report. Ця дієта допомагає знизити вагу і вчить харчуватися здоровою їжею.

У світі існує чимало дієт, але саме середземноморська сьомий рік поспіль стає найкращою, згідно з рейтингами US News & World Report, пише CNN. У доповіді йдеться, що середземноморська дієта також посіла перше місце в категоріях "найпростіша дієта", "найкраща дієта для всієї сім'ї", "найкраща дієта для здорового харчування" та "найкраща дієта для лікування діабету, здорового харчування для кісток, суглобів і серця".

До складу середземноморської дієти, яка радує різноманітністю, входять лосось, куряча грудка, консервований тунець, яловичина, фрукти, овочі, горіхи, насіння, молочні продукти, оливкова олія, яйця і бобові.

Що таке середземноморський стиль харчування?

Дослідження показали, що середземноморська дієта може знизити ризик розвитку діабету, високого рівня холестерину, деменції, втрати пам'яті, депресії та раку молочної залози. План харчування, який більше схожий на стиль харчування, ніж на обмежену дієту, також пов'язаний зі зміцненням кісток, здоров'ям серця і тривалістю життя.

Середземноморська дієта Фото: Фото: Gettyimages

Дієта включає просту, рослинну їжу, при цьому більша частина кожного прийому їжі зосереджена на фруктах і овочах, цільнозернових продуктах, бобах і насінні, з невеликою кількістю горіхів і великим акцентом на оливковій олії першого віджиму. Жири, крім оливкової олії, такі як вершкове масло, вживаються рідко, якщо взагалі вживаються, а цукор і рафіновані продукти приберігаються для особливих випадків.

Червоне м'ясо використовують помірно, зазвичай тільки для надання смаку страві. Заохочується вживання в їжу здорової жирної риби, багатої на жирні кислоти омега-3, в той час як яйця, молочні продукти і птиця вживаються в набагато менших порціях, ніж у традиційній західній дієті.

Середземноморська дієта передбачає просту рослинну їжу, при цьому більшість страв зосереджено на фруктах і овочах, цільнозернових продуктах, бобах і насінні, а також невеликій кількості горіхів.

На чому заснована середземноморська дієта?

Критська або середземноморська дієта — це система харчування, що практикується в країнах Середземномор'я, таких як Італія, Іспанія, Греція і південь Франції. Вона поєднує помірність і різноманітність продуктів з особливим способом життя: приготування їжі, фізичні навантаження, поділ задоволень від їжі тощо.

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Поняття середземноморської дієти з'явилося в 1950-х роках, коли професор громадської охорони здоров'я в Міннесоті Енсел Кейс провів порівняльний аналіз між харчовими звичками жителів 7 західних країн (США, Фінляндія, Нідерланди, Югославія, Італія, Японія, Греція) та рівнем смертності від серцево-судинних захворювань за 15 років. Результати були вражаючими: летальність критян (3.8%) була надзвичайно низькою, порівняно з фінами (97,2%) або американцями (77,3%).

Що можна їсти?

Головний наголос у дієті довгожителів робиться на цільнозернові продукти, необмежену кількість фруктів і овочів, оливкову олію, бобові та олійні культури. Замість цукру використовують мед. До раціону входять корисні тваринні білки з риби, морепродуктів, свійської птиці та невеликої кількості червоного м'яса, а також продукти з козячого та овечого молока. Як супровід до страв допустиме червоне вино в помірних кількостях і багато води. Важливою умовою є поєднання високої фізичної активності з обмеженням калорій від 1800 до 2500 на день.

Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

У раціоні по-середземноморськи важливе дотримання балансу БЖУ:

10 % — білки;

30% — жири, переважно рослинні (оливкова олія);

60% — вуглеводи (овочі, фрукти, цільнозерновий хліб, злаки).

Харчуватися потрібно до 4-5 разів на день (три основні прийоми і два перекуси). Модно вживати будь-які фрукти й овочі, а також сухофрукти й маслини.

Можна їсти пасту з твердих сортів пшениці, поленту, хліб із насінням і бездріжджовий хліб. Вітається вживання оливкової олії та якісних тваринних білків, свіжого сиру та йогурту. Дозволяється випивати по келиху сухого червоного вина щодня.

Заборонені такі продукти:

газовані напої, фруктові соки, солодощі, морозиво, цукор;

продукти з рафінованих злаків: хліб, макаронні вироби, печиво;

промислові пластівці для сніданку;

трансжири, що містяться в оброблених харчових продуктах і маргарині;

рафіновані олії;

ковбаси, гамбургери, хот-доги;

готові страви та промислові продукти на основі картоплі: чіпси та інше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як запрограмувати себе на відмову і перестати їсти шкідливу їжу. А також як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Воно змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", про що свідчить нове дослідження.

Зірки також часто обирають саме середземноморську дієту, що в поєднанні з фізичними вправами призводить до відмінного результату.