Бюджетне цукрове печиво: всього 15 хвилин і на столі гора солодощів за копійки

Ці смачні ласощі можна приготувати з невеликого набору найпростіших продуктів, які знайдуться на кухні у кожної господині.

Якщо вам потрібно швидко приготувати частування до чаю, кращий рецепт знайти буде важко. До того ж мінімум інгредієнтів роблять десерт дуже доступним. Рецептом цього смачного печива поділився сайт "Один факт".

Якщо ви вирішите, щоб вам потрібен менш солодкий десерт, просто зменшіть кількість цукру. Рослинну олію краще брати рафіновану, щоб не було зайвого запаху.

Інгредієнти

борошно — 1,5 ст;

яйце — 1 шт;

цукор — 0,5 ст;

олія рослинна — 0,5 ст;

розпушувач — 1 ч. л;

ванілін — дрібка.

Приготування

Крок 1

Розбийте у велику миску яйце, додайте цукор, ванілін і рослинну олію. Перемішайте всі інгредієнти. Суміш за консистенцією має бути схожа на мед. Додайте половину просіяного борошна та розпушувач. Ще раз розмішайте все ложкою.

Крок 2

Додайте борошно, що залишилося, також просіявши його. Це потрібно, щоб наситити борошно киснем, так випічка вийде ніжнішою та пухнастішою. Замісіть тісто, яке не буде липнути до рук і легко збереться в кулю.

Крок 3

Застеліть деко пергаментним папером або силіконовим килимком. Розділіть тісто на шматочки розміром приблизно з волоський горіх. Розпластайте їх руками і викладіть на деко з урахуванням того, що печиво після випікання виросте в об'ємі. Зробіть виделкою або чаркою насічки. За бажання присипте корицею з цукром або кардамоном.

Крок 4

Випікайте за температури 180 ⁰С протягом 10–15 хвилин. Подавайте печиво, коли повністю охолоне, з чаєм або молоком.

Нагадаємо простий рецепт смачних ласощів — м'яке й ароматне лимонне печиво. Ці печива збільшуються в духовці та буквально тануть у роті.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидке шоколадне печиво без яєць. Це неймовірно простий рецепт, з яким впорається навіть дитина.