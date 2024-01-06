Смачна вечеря за пів години: філе минтая в лаваші із соусом

Для цієї страви, крім минтая, підійде будь-яка біла риба, наприклад, хек, тріска або судак.

Риба за цим рецептом готується дуже швидко і виходить соковитою та ніжною. Це ідеальний вибір для вечері, особливо якщо часу не так вже й багато. Рецептом білої риби під сирною "шубкою" поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти:

минтай (філе) — 3 шт;

лаваш — 2 листи;

сметана — 200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

яйця — 2 шт;

гірчиця — 1 ч. л. з гіркою;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

петрушка — за смаком.

Для сирної "шубки":

сметана — 100 г;

сир твердий — 70 г.

Приготування

Крок 1

Для соусу сметану перекладіть у глибоку миску, додайте яйця, дрібно рубану цибулю, гірчицю, сіль і перець.

Крок 2

За бажанням у соус можна додати трохи дрібно нарізаної зелені петрушки. Добре перемішайте всі інгредієнти.

Крок 3

Розріжте кожне філе навпіл, щоб вийшло шість шматочків.

Крок 4

Кожен аркуш лаваша розріжте на три частини.

Крок 5

Шматки рибного філе вмочіть у соус і викладіть на лаваш ближче до краю. Полийте рибу зверху соусом і загорніть у лаваш конвертиком, щоб не витікав соус.

Крок 6

Форму для запікання змастіть вершковим маслом і викладіть у неї конвертики з рибою на невеликій відстані один від одного.

Крок 7

В окремій мисці змішайте сметану і будь-який твердий сир, натертий на крупну тертку. Розподіліть сметанно-сирну "шубку" зверху на конвертики.

Крок 8

Розігрійте духовку до 200 градусів і запікайте рибу приблизно 25 хвилин доти, доки верх не підрум'яниться.

Нагадаємо рецепт Фіш-енд-чіпс — риба в пивному клярі. Якщо "чіпси", які насправді картопля фрі, приготувати просто і можна замінити просто запеченою картоплею, то, щоб приготувати рибу в клярі, потрібна навичка.

Раніше Фокус писав, як приготувати котлети з тріски та фети. Якщо любите котлети, то спробуйте приготувати їх не з м'яса, а з риби. Найкраще підійде біла риба, наприклад, тріска.