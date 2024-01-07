7 січня 2024 року: Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна вживати алкоголь і підбирати знайдені на дорозі речі. Ясна погода цього дня — до посушливого літа.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, якого вважали покровителем сільського господарства. Йому молилися про позбавлення головного болю. У народі свято прозвали Іван-бражник — за традицією в перший день після Водохреща потрібно "запити зло" освяченою водохресною водою. Цей обряд, за повір'ями, заряджає здоров'ям на цілий рік.
Також у народі говорили, що саме цього дня середина зими звістку про весну подає.
У світі 7 січня святкують Міжнародний день програмістів.
Що не можна робити 7 січня:
- вживати алкоголь;
- підбирати знайдені на дорозі речі;
- купувати золото;
- чистити взуття.
Народні прикмети та повір'я:
- туман над водою — до гарного врожаю хліба;
- ясна погода — до посушливого літа;
- сніжна і похмура погода обіцяє багатий урожай;
- якщо сніг іде, то буде йти ще протягом усієї Масляної.
День ангела святкують:
Афанасій та Іоанн.
Народилися сьогодні:
1501 рік — Григорій XIII, Папа Римський, який запровадив григоріанський календар у католицьких країнах;
1964 рік — Ніколас Кейдж, американський актор, кінорежисер і продюсер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" тощо.
А також у цей день:
1839 рік — день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук докладно розповів про перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення;
1927 рік — зроблено перший трансатлантичний телефонний дзвінок із Нью-Йорка до Лондона.