Чотири найкращі рецепти рулетів із лаваша — швидко, просто і дуже смачно

Швидка закуска до столу або перекус на роботі — найкраще для цього підійдуть рулети з лаваша з різноманітними начинками.

Закусочні рулети з лаваша — чудовий вибір для швидкого поживного сніданку або обіднього перекусу, здатний зарядити вас енергією до кінця дня. Пропонуємо вам чотири ідеї для приготування цієї суперстрави. Рецептами рулетів поділився сайт "Один факт".

Рецепт №1: Сирний рулет із зеленню

Інгредієнти:

лаваш: 1 шт;

сир;

зелень свіжа — кріп, зелена цибуля, петрушка.

Приготування

Крок 1

Наріжте дрібно зелень. Додайте її до сиру та ретельно перемішайте.

Крок 2

Покладіть на розгорнутий лаваш ближче до краю начинку. Згорніть лаваш рулетом і наріжте на порційні шматки завширшки 1,5-2 см.

Рецепт №2: Рулет із лаваша з печерицями та сиром

Рулет із лаваша з печерицями та сиром Фото: Скриншот

Інгредієнти:

лаваш — 1 шт;

сир твердий;

масло вершкове;

печериці.

Приготування

Крок 1

Наріжте крупно печериці та обсмажте їх на сковороді, додавши вершкового масла. Дайте їм охолонути

Крок 2

Натріть сир на тертці та змішайте його з остиглими печерицями.

Крок 3

Розподіліть по лавашу сирно-грибну начинку. Сформуйте рулет і наріжте його на порційні шматочки.

Рецепт №3 Рулет із лаваша з корейською морквою та сиром

Рулет із лаваша з корейською морквою та сиром

Інгредієнти:

лаваш — 1 шт;

морква корейська;

сир твердий.

Приготування

Крок 1

Натріть сир на крупній тертці. Змішайте його з пікантною морквою по-корейськи.

Крок 2

Розподіліть начинку по лавашу. Сформуйте рулет і поріжте його на порційні шматочки. Подавайте до столу.

Рецепт №4 Рулет із тунцем та сиром

Рулет із тунцем і сиром Фото: Скриншот

Інгредієнти:

лаваш — 1 шт;

консервований тунець або сардина у власному соку;

цибуля зелена.

Приготування

Крок 1

Наріжте дрібно пір'я зеленої цибулі та дрібно поріжте її.

Крок 2

Розімніть рибу виделкою. Додайте нарізану цибулю.

Крок 3

Рівномірно розподіліть підготовлену начинку по поверхні лаваша і сформуйте рулет. Наріжте рулет на шматочки та подавайте до столу разом із напоями.

Нагадаємо рецепт лаваша з грибами та сиром у духовці. Цю страву під силу приготувати навіть господині-початківцю. Готується рулет дуже просто і швидко, а виходить смачно і красиво. Таку страву можна приготувати на новорічний стіл.

Раніше Фокус писав, як приготувати рулет із лаваша з курячим фаршем. Це простий рецепт страви для тих, хто дуже зголоднів.