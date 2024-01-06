Смачна сімейна вечеря: курячі сердечка в сметанному соусі
Приготуйте курячі сердечка в сметанному соусі і ця страва стане однією з ваших улюблених — від неї буде просто неможливо відірватися!
Ніжні курячі сердечка, приготовані в ароматному вершковому соусі просто тануть у роті. Ця страва відмінно підійде для сімейного обіду або вечері, тим більше, що готується вона зовсім не складно. Рецептом цієї смачної страви поділився сайт Smachno.Ua.
Інгредієнти:
- курячі сердечка — 1 кг;
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- борошно — 50 г;
- сметана — 60 мл;
- молоко — 35 мл;
- рослинна олія — 60 мл;
- сіль — 5 г;
- перець — 2,5 г.
Приготування
Крок 1
Очистіть сердечка, видаліть плівки, судини, жир і кров, потім ретельно промийте їх проточною водою.
Крок 2
Відваріть сердечка в підсоленій воді 5 хвилин, після чого злийте окріп і обсмажуйте на сильному вогні з олією ще 5 хвилин. Зменшіть вогонь, додайте борошно і продовжуйте обсмажувати ще хвилину.
Крок 3
Змішайте сметану і молоко, вилийте суміш у сердечка. Посоліть, поперчіть за смаком. Під кришкою тушкуйте 5 хвилин.
Крок 4
Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на крупній тертці. Обсмажте овочі на рослинній олії 5 хвилин.
Крок 5
Додайте обсмажені овочі до сердечок у сметані, ретельно перемішайте, накрийте кришкою і залиште ще на 5 хвилин. Готові курячі сердечка з цибулею та морквою в сметані подавайте з картопляним пюре.
Нагадаємо простий і доступний рецепт смачного салату з курячими сердечками. Приготуйте цей чудовий салат із курячими сердечками, свіжими огірками та хрусткою капустою. Легкий у виконанні, цей салат підійде як для звичайної вечері, так і для святкового столу.
Раніше дієтологиня розповіла, чим корисні субпродукти. Анна Безик пояснила, чому так важливо регулярно включати їх у свій раціон.