Смачна сімейна вечеря: курячі сердечка в сметанному соусі

Приготуйте курячі сердечка в сметанному соусі і ця страва стане однією з ваших улюблених — від неї буде просто неможливо відірватися!

Ніжні курячі сердечка, приготовані в ароматному вершковому соусі просто тануть у роті. Ця страва відмінно підійде для сімейного обіду або вечері, тим більше, що готується вона зовсім не складно. Рецептом цієї смачної страви поділився сайт Smachno.Ua.

Інгредієнти:

курячі сердечка — 1 кг;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

борошно — 50 г;

сметана — 60 мл;

молоко — 35 мл;

рослинна олія — 60 мл;

сіль — 5 г;

перець — 2,5 г.

Приготування

Крок 1

Очистіть сердечка, видаліть плівки, судини, жир і кров, потім ретельно промийте їх проточною водою.

Крок 2

Відваріть сердечка в підсоленій воді 5 хвилин, після чого злийте окріп і обсмажуйте на сильному вогні з олією ще 5 хвилин. Зменшіть вогонь, додайте борошно і продовжуйте обсмажувати ще хвилину.

Крок 3

Змішайте сметану і молоко, вилийте суміш у сердечка. Посоліть, поперчіть за смаком. Під кришкою тушкуйте 5 хвилин.

Крок 4

Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на крупній тертці. Обсмажте овочі на рослинній олії 5 хвилин.

Крок 5

Додайте обсмажені овочі до сердечок у сметані, ретельно перемішайте, накрийте кришкою і залиште ще на 5 хвилин. Готові курячі сердечка з цибулею та морквою в сметані подавайте з картопляним пюре.

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