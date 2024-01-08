Як в домашніх умовах приготувати смачне морозиво з мандарин

Зима — сезон цитрусових, у тому числі і мандарин. Однак, не сезон морозива. Але, хто сказав, що морозиво не можна, чи не хочеться зʼїсти взимку?

Для дітлахів немає значення, зима чи літо, вони з радістю поласують смачним десертом у вигляді морозива. Саме тому, варто знати, що є легкий та смачний рецепт домашнього морозива з використанням мандарин, який розповіли в кулінарному блозі Тендікук.

Хибним є думка, що домашнє морозиво складно приготувати, чи воно виходить не смачним. Цей рецепт розвіє всі міфи, ба більше ви спокійно можете залучити до приготування своїх дітлахів, які з радістю розділять з вами цей процес.

Інгредієнти

500 грамів зернистого сиру;

5 мандаринів;

60 грамів цукру;

Ванільний цукор;

Форми для морозива.

Спосіб приготування

Крок 1

Починаємо з мандарин. Їх очищаємо від шкірки, а далі є два варіанти — позбутися шкірки з кожної часточка і перебити в блендері. Тоді морозиво буде з мякоттю мандаринів. Другий варіант — одразу відправити в блендер, а після процідити крізь сито чи марлю і основою стане чистий мандариновий сік.

Крок 2

У блендер відправляємо зернистий сир, цукор, ваніль і сік мандаринів. Все ретельно збиваємо до однорідності до сметанкової маси.

Крок 3

Якщо маса вийде занадто густою, тоді варто додати молока, щоб утворилася густа сметана. Ще раз ретельно перебити в блендері до однорідності.

Крок 4

Беремо форми для морозива, в них заливаємо готову масу і відправляємо в холодильник на кілька годин — до повного застигання.

Крок 5

Якщо морозиво важко дістається з форми, тоді скористайтеся теплою водою. Візьміть чашку з теплою водою, в неї опустіть форму для морозива і витягніть за паличку. Памʼятайте, варто уникати потрапляння води на морозиво.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати смачний молочний коктейль із бананом і горіховим маслом в домашніх умовах.