Не гірше, ніж у магазині: рецепт цукерок "Трюфель" усього з трьох інгредієнтів

Для посипання цукерок можна використовувати какао, кокосову стружку або арахіс. Після приготування їх необхідно на годину поставити в холодильник.

Трюфель по праву вважається королем шоколадних цукерок. Ці цукерки були названі на честь однойменного гриба завдяки схожому зовнішньому вигляду.

Класичний трюфель — це цукерка з ганашу (крем із шоколаду, вершків і масла), яку глазурують розплавленим шоколадом і потім обвалюють у порошку какао. Приготувати такі ласощі можна і вдома, і смак буде нічим не гіршим. Рецептом цукерок поділилися в блозі "Прості рецепти". Для їхнього приготування знадобиться всього три інгредієнти та трохи часу

Цукерки "Трюфель" із трьох інгредієнтів

Інгредієнти:

згущене молоко — 380 г (1 банка);

какао — 60 г;

вершкове масло — 20 г.

Для посипання:

кокосова стружка;

какао;

арахіс — за бажанням.

Спосіб приготування:

У посуді з товстим дном змішати згущене молоко, какао і вершкове масло та поставити на повільний вогонь. Постійно помішуючи, варити 10-15 хвилин, поки маса не потемніє і стане тягучою.

Дати отриманій масі охолонути і руками, змащеними олією, скачати кульки.

Обваляти їх у кокосовій стружці, арахісі або в какао і прибирати в холодильник на годину, щоб вони застигли.

Раніше Фокус писав, як приготувати вдома іриски.