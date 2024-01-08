Млинці зі шпинатом і сиром фета: ідеальний варіант для сніданку або легкої вечері

Млинці виходять дуже красивими, а зробити їх просто. Дуже смачна й оригінальна страва, їх можна подавати з будь-яким соусом.

Млинці зі шпинатом і сиром — це не тільки смачна, а й корисна страва, яку можна приготувати як на свято, так і на щодень. Вони чудово поєднуються з різноманітними добавками, дозволяючи варіювати смак залежно від уподобань, пише Zakaz.

Інгредієнти

Для приготування тіста знадобляться такі продукти:

борошно пшеничне — 200 г;

яйця курячі — 2 штуки;

молоко — 500 мл;

свіжий шпинат — 150 г;

сир фета (або інший м'який сир) — 100 г;

сіль, цукор — за смаком;

рослинна олія — для смаження;

сметана або грецький йогурт — для подачі.

Приготування

Крок 1. Приготуйте тісто для млинців. У глибокій мисці змішайте борошно, яйця, молоко, трохи солі та цукру. Збийте до однорідності, щоб не було грудок. Тісто має вийти рідким, як сметана середньої густоти.

Крок 2. Шпинат вимийте та обсушіть. Наріжте його дрібно. Якщо використовуєте заморожений шпинат, розморозьте і відіжміть зайву воду.

Крок 3. Нагрійте сковороду, змастіть невеликою кількістю рослинної олії. Виливайте тісто тонким шаром, розподіляючи по всій поверхні сковороди. Після того як один бік млинця підрум'яниться, переверніть його і викладіть на половину млинця трохи шпинату і крихту сиру фета. Складіть млинець навпіл, дочекайтеся, поки сир трохи розплавиться.

Крок 4. Повторюйте процес доти, доки не закінчиться тісто і начинка.

Крок 5. Подавайте млинці теплими, з додаванням сметани або грецького йогурту зверху.

Крок 6. За бажання прикрасьте страву свіжим листям шпинату або травами для більш апетитного вигляду.

Раніше Фокус публікував рецепт млинцевого торта з ніжним кремом. Торт із тонких млинців приготувати набагато простіше, ніж більш традиційний торт із коржами, які потрібно випікати в духовці. Млинці доповнюються ніжним кремом і свіжими ягодами та фруктами.