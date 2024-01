Марго Роббі, Флоренс П'ю та Дженніфер Лопес: найкращі вбрання "Золотого глобуса"

81-а церемонія вручення премії "Золотий глобус" відбулася в неділю, 7 січня, у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз. На червоній доріжці селебриті сяяли у своєму найкращому вбранні.

Голлівудські зірки відвідали готель Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз минулої неділі, щоб вшанувати переможців 81-ї щорічної церемонії вручення премії "Золотий глобус". Страйк SAG-AFTRA завершився два місяці тому, тож ніщо не завадило знаменитостям з'явитися на червоній доріжці у своєму найкращому вбранні. Про це пише Daily Mail.

Серед лауреатів опинилися головні фільми-суперники минулого року: фільм "Оппенгеймер" Крістофера Нолана переміг у номінації "Найкращий драматичний фільм".

Нолан отримав нагороду як найкращий режисер, а виконавець головної ролі Кілліан Мерфі був визнаний найкращим актором. Роберт Дауні-молодший отримав нагороду як найкращий актор другого плану. Зокрема, стрічка перемогла в номінації "Найкращий оригінальний саундтрек". Нагороду отримав композитор Людвіг Горанссон.

Фільм "Барбі" Ґрети Ґервіґ отримав нагороду за "кінематографічні та касові досягнення". Біллі Айліш за пісню-саундтрек "What Was I Made For?" також отримала статуетку.

Але червона доріжка була для всіх, тож актори й акторки мали приголомшливий вигляд, особливо після того, як над церемонією нависла загроза через страйк акторів і сценаристів. Модні експерти вже вибрали найкращі вбрання 81-го "Золотого глобуса".

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт сяяла в зеленій сукні з паєтками від Gucci. Але ось нагороду співачка не отримала.

Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Її фільм-концерт був також номінований у категорії "кінематографічні та касові досягнення", але нагороду забрала стрічка "Барбі", а документальний фільм про її концертний тур хоч і став найкасовішим, зібравши 261,6 мільйона доларів у всьому світі, але статуетку не отримав.

Марго Роббі

Марго, представляючи фільм "Барбі", з'явилася на червоній доріжці в яскраво-рожевій сукні від Giorgio Armani Prive, яка повторювала образ ляльки Барбі з 1977 року. Це вже стало традицією минулого року, коли акторка щоразу під час промотуру виходила на червону доріжку в черговому вбранні з гардероба найпопулярнішої ляльки у світі. Хоч мода на барбі-стиль (або барбікор) уже пішла на спад, Марго вирішила не зраджувати звичці.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Марго також носила прикраси від відомої ювелірної дизайнерки Лоррейн Шварц на суму 3 мільйони доларів. На ній була каблучка Golconda Diamond бездоганного ограновування в три карати з натуральними рожевими діамантами та сережки-гвоздики з діамантами вагою 30 карат.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес також вирішила підтримати тренд на рожевий колір, але обрала ніжніший відтінок. Співачка, акторка та продюсерка мала дуже вишуканий вигляд у вбранні від Nicole + Felicia Couture із пишними рожевими бутонами на рукавах.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек Фото: Getty Images

І, звісно, поруч із нею був її чоловік Бен Аффлек.

Флоренс П'ю

Акторка, яка славиться своєю радикально-короткою стрижкою та оригінальними вбраннями, на червону доріжку вийшла в яскраво-червоній сукні від Valentino, яку створили спеціально для неї.

Флоренс П'ю Фото: Getty Images

Образ вона доповнила сріблястими туфлями на дуже високій платформі та зробила оригінальну укладку.

Елізабет Дебікі

Елізабет Дебікі, зірка серіалу "Корона", сяяла в лаконічній сріблястій сукні від Dior Haute Couture.

Елізабет Дебікі Фото: Getty Images

Акторка отримала нагороду в номінації "Найкраща актриса другого плану в мінісеріалі" та обійшла серед інших Крістіну Річчі та саму Меріл Стріп.

Розамунд Пайк

Англійська акторка, зірка фільму "Солтберн" і серіалу "Колесо часу", представляла гучну драму "Солтберн". Вона виділилася серед інших зірок своїм драматичним чорним мереживним вбранням. Багато хто віддав перевагу світлим сукням, тож Розмунд мала вигляд у стилі "Солтберна", де вона зіграла примхливу та розпещену матір аристократичного сімейства.

Розамунд Пайк Фото: Getty Images

44-річна акторка доповнила свою сукню оригінальним капелюшком із декором, який вона назвала "захисною вуаллю". Виявилося, що акторка розбила обличчя, катаючись на лижах, і не була впевнена, що воно встигне зажити до виходу на червону доріжку.

"26 грудня моє обличчя було повністю розбите, і я подумала, що потрібно щось робити. Але все встигло зажити", — розповіла зірка. Утім, на вилиці акторки був помічений синець.

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс на червону доріжку вийшла в класичній вечірній сукні. Елегантне оксамитове вбрання вигідно вирізнялося з-поміж іншого одягу вечора.

Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

Лоуренс продемонструвала справжній голлівудський шик, уклавши волосся м'якими хвилями й доповнивши образ діамантовими прикрасами від Dior Haute Couture і Tiffany & Co.

А за підсумками список переможців "Золотого глобуса" має такий вигляд:

Найкращий драматичний фільм: "Оппенгеймер"

Промова Кілліана Мерфі на "Золотому Глобусі"

Найкращий комедійний фільм або мюзикл: "Бідолахи"

Найкращий фільм іноземною мовою: "Анатомія падіння"

Найкращий анімаційний фільм: "Хлопчик і чапля"

Найкращий режисер: Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

Найкращий сценарій: "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Харарі)

Найкращий актор драматичного фільму: Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Найкраща акторка драматичного фільму: Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткового місяця")

Найкращий актор у комедійному фільмі або мюзиклі: Пол Джіаматті ("Залишені")

Найкраща акторка в комедійному фільмі або мюзиклі: Емма Стоун ("Бідолахи")

Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")

Найкраща акторка другого плану: Давайн Джой Рендольф ("Залишені")

Найкраща музика: Людвіг Горанссон ("Оппенгеймер")

Найкраща пісня: What Was I Made For? — Біллі Айліш ("Барбі")

Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці"

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення: "Ворожнеча"

Найкращий мюзикл або комедія: "Ведмідь"

Найкращий актор у драматичному серіалі: Кіран Калкін ("Спадкоємці")

Найкраща акторка в драматичному серіалі: Сара Снук ("Спадкоємці")

Сара Снук отримала нагороду за роль у серіалі "Спадкоємці"

Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення: Стівен Йон ("Ворожнеча")

Найкраща акторка мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення: Алі Вонг ("Ворожнеча")

Найкращий актор другого плану в серіалі: Метью Макфейден ("Спадкоємці")

Найкраща акторка другого плану в серіалі: Елізабет Дебікі ("Корона")

Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія: Айо Едебірі ("Ведмідь")

Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні: Рікі Джервейс ("Рікі Джервейс: Армагеддон")

За кінематографічні та касові досягнення: "Барбі"

Нагадаємо, церемонію вручення премії відвідав також Леонардо Ді Капріо. Він супроводжував Лілі Гладстоун і сидів поруч із нею в залі.

А минулого року на церемонії виступав український президент Володимир Зеленський, якого зустрічали оваціями.

Також Фокус писав про найбільш "голі" та скандальні вбрання червоної доріжки цієї премії, яку називають "генеральною репетицією" "Оскара".