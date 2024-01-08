Як зробити підошву взуття неслизькою: 10 простих способів

Слизьке взуття взимку може завдати чимало клопоту і призвести до серйозних травм. Щоб не доводити до цього, слід заздалегідь перевірити підошви і за потреби зробити їх шорсткими.

Суттєвою проблемою взимку стає ожеледь. Особливо неприємно, коли ваші теплі черевики чи чоботи виявляються зовсім непридатними для пересування по льоду. Носити улюблене взуття, особливо в сиру і слизьку погоду, може бути не тільки незручно, а й небезпечно через ризик ковзання. Але не варто відмовлятися від улюбленої пари взуття через слизьку підошву. Є прості та доступні способи зробити підошву взуття неслизькою, щоб ходити було зручно і безпечно в будь-яку погоду, повідомляє Телеграф.

1. використання піску та клею.

Нанесіть тонкий шар клею на підошву взуття і посипте зверху пісок. Дайте висохнути. Це створить додаткове тертя, зменшуючи ковзання.

2. Лак для волосся.

Нанесіть спрей для волосся сильної фіксації на підошву взуття і дайте висохнути. Спрей тимчасово збільшить зчеплення з поверхнею.

3 Стрічка з абразивною поверхнею.

Приклейте шматки протиковзкої стрічки (можна знайти в будівельних магазинах) на підошву взуття. Стрічка забезпечить додаткове зчеплення з поверхнею.

4) Акриловий спрей-лак.

Нанесіть кілька шарів акрилового спрей-лаку на підошву взуття і дайте висохнути. Лак збільшить шорсткість підошви.

5. Натирання шорсткою поверхнею.

Натріть підошву взуття наждачним папером або щіткою для створення шорсткості та поліпшення зчеплення.

6. Спеціалізовані протиковзкі накладки.

Зробити підошву взуття не слизькою можна за допомогою спеціальних льодоходів, вони можуть продаватися у взуттєвих магазинах або на ринку. Є також спеціальні гумові наклейки на п'яти і шкарпетки. Приклейте готові протиковзкі накладки на підошву згідно з інструкцією.

7. Силікон.

Прозорим силіконом зазвичай герметизують унітази, ванні та душові. Однак цей засіб можна використати і для покращення покриття підошви на зимових черевиках. Достатньо зробити невеликі виступи або візерунок із силікону і все — ваша підошва буде вже не такою слизькою.

8. Лейкопластир.

Якщо потрібно убезпечити себе просто тут і зараз, скористайтеся тканинним лейкопластиром. Відріжте кілька смужок і наклейте їх на всю площу підошви. Однак пам'ятайте, що цей лайфхак підходить тільки для сухої морозної погоди.

9. Повсть.

Стануть у пригоді і вставки з повсті. Їх на підошву приклеюють суперклеєм або клеєм ПВА по всій площині. Однак і цей варіант годиться тільки для сухої погоди.

10. Звернутися до майстра.

Ще можна віднести взуття до майстра. Він може закріпити по всій поверхні підошви металеві шипи та встановити набійки з металу.

Пам'ятайте, що деякі методи можуть потребувати періодичного оновлення для збереження ефективності.

Читайте також: