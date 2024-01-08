Народження дитини та стосунки в парі: 5 порад, як не втратити кохання

Коли пара стає батьками, їхні стосунки переходять на новий рівень, який випробовує їх на міцність. Зберегти кохання та прийняти свою роль допоможуть практичні поради від психолога.

Вагітність і народження дитини — це не тільки радість і щастя від появи нової людини, а й справжнє випробування для пари, особливо якщо це первісток. Малюк потребує цілодобової уваги, і це забирає всі сили та енергію не тільки матері, а й батька. Не дивно, що в цей період багато закоханих переживають серйозну кризу. Психологиня Аліша Джені ділиться власним досвідом, радить готуватися до появи дитини не тільки в матеріальному плані, а й розповідає, як зробити так, щоб маленька людина зміцнила союз, а не зруйнувала його.

Насолоджуйтеся часом до пологів

Аліша наголошує: важливо пам'ятати, що після народження дитини чоловік і жінка більше ніколи не будуть "просто удвох".

"Поглиблюйте вашу близькість, навіть якщо ви перебуваєте вдома на карантині. Досліджуйте свій сексуальний час, говоріть про все і щиро, створіть щось священне, що ви робите разом щотижня або місяць, і дотримуйтесь цього ритуалу з собою, коли народиться дитина. Багато обіймайтеся, розслабляйтеся і лінуйтеся. Спіть побільше. Постарайтеся з усіх сил, щоб не сприймати ці моменти разом як щось само собою зрозуміле, тому що на якийсь час ці свободи перестануть існувати", — каже психологиня.

Побачення, прогулянки, навіть лінь удвох — використовуйте час до пологів із максимальною користю Фото: Dean Drobot/Shutterstock

Обговоріть ролі та обов'язки батьків

Якщо ви ще цього не зробили, поговоріть по-справжньому про те, як ви обоє хотіли б, щоб ваші ролі та обов'язки виглядали, коли народиться дитина. Ви берете відпустку на роботі? Якщо так, то як довго? Вам знадобиться допомога? Якщо так, то як довго? Хто буде допомагати? Які у вас є варіанти? Скільки ви обоє готові витратити на допомогу? Хтось залишається вдома? Які їхні обов'язки? Хто прокидається з дитиною вночі? Чи є якісь передбачувані зміни у ваших фінансах, якщо хтось працює не так багато або взагалі не працює? Якщо так, то як це впливає на ваш спосіб життя? Скільки потрібно заплатити зі своєї кишені, щоб народити дитину? Які ваші страхи?

"Такі розмови корисні під час спроби створити практичне партнерство. Вони допомагають вам обом відчути себе в одній команді, і коли народиться дитина, ви можете змінити план, але, принаймні, ви двоє маєте певне розуміння того, як це виглядає на практиці", — пояснює Джені.

Розуміння і прийняття своїх нових ролей допоможе парі швидше адаптуватися до батьківства

Заздалегідь опрацюйте основні проблеми

Було б непогано походити на консультації для майбутніх батьків, поки ви плануєте або готуєте свої стосунки до поповнення. Причина в тому, що народження дитини часто тільки загострює проблеми, які завжди були між вами. Через гормони і недосипання робота над болісними повторюваними проблемами у стосунках буде останньою річчю, на яку ви захочете віддати свою енергію. Консультування також може бути дуже корисним для того, щоб навчитися вести складні розмови про цінності, суперечливі ідеї або виховання дітей та/або вашу близькість і зміни в організмі/гормональні зміни.

Ще до пологів необхідно проговорити і вирішити проблеми, які є в парі Фото: Shutterstock

Не намагайтеся все встигнути і контролювати

Якщо ви людина дисциплінована і плануєте все до дрібниць, вам вкрай важливо навчитися відмовлятися від контролю, а також від відповідальності за всі речі, які ви не можете передбачити або виконати. Це важке питання, тому що, можливо, все своє життя ви контролювали свої рішення і тіло, і це послужило вам добру службу. На жаль, вагітність і сам процес пологів часто йдуть не так, як ви плануєте, а темперамент і потреби вашої дитини часто не відповідають вашим планам.

"Ми думали, що зможемо контролювати результати всього і зберегти своє життя абсолютно колишнім. Ми сміялися і говорили собі: "Це не наше життя", коли люди підходили до мене з величезним животом і жартома говорили: "Прощайтеся із самотністю, ви двоє!" Ми завжди думали, що якщо працюватимемо досить старанно, то зможемо домогтися чого завгодно. Ми говорили одне одному: "Наші стосунки завжди будуть на першому місці, а потім дитина". Зараз я сміюся над цим, тому що це виявилося неможливим, і ми досі не прийшли в норму. Наша реальність полягала в тому, що потреби нашої дитини були на першому місці, через що нам не вистачало часу наодинці з собою і часу, проведеного разом", — ділиться своїм досвідом Аліша.

Будьте готові шкодувати

Це не означає, що життя знову не буде веселим, або що ваше тіло не одужає, але процес жалю про те, що було, може стати дійсно важким, якщо ви не готові пристосуватися до цих змін у житті. Після народження дитини ви змінюєтеся. Це не "добре" чи "погано", це просто так. Після народження дитини вам доведеться адаптуватися до речей, з якими вам ніколи раніше не доводилося стикатися. На якийсь час вам доведеться забути про мультизадачність, роботу, побачення з чоловіком, походи в кафе або кіно. Доведеться балансувати між потребами дитини, особистим життям і здоровим сприйняттям себе. І це — нормально. Через подібне проходять усі молоді батьки.

"Ставши мамою, мені пощастило, якщо я не забувала іноді чистити зуби. Мене засипали речами, які я ніколи не розуміла до того, як народила. Я не могла відповідати вимогам, які колись спонукали мене стати перфекціоністом. Я зазнавала невдачі... у всьому. Провина постійно поглинала мене. Я перестала готувати їжу з нуля або щотижня ходити на йогу, як колись любила. Замість цього я підсвідомо змушую себе бути найкращою дружиною, найуважнішою мамою і турботливою терапевткою. Я переконала себе, що зможу все. Це було майже так само, як якби я страждала від кризи ідентичності, оскільки таємно не могла прийняти своє нове тіло і своє нове життя, в той час як я буквально не могла знову прийти до тями. Я відчувала, що повністю втратила свою сутність. Я перетворилася з цілеспрямованої, успішної, схибленої на здоров'ї, яка жонглювала м'ячем та щоденно приділяла пріоритетну увагу всім елементам моїх стосунків, на неохайного, напруженого робота, який виробляє молоко, втратила дух та не мала часу для себе", — зізнається авторка.

За її словами, виправити це можна тільки дослідивши свою невпевненість і зрозуміти, звідки беруться наші вимоги до себе, щоб відпустити це.

"Якщо ми станемо краще усвідомлювати наш біль, він зникне. Що більше ми дозволяємо собі розмовляти з нашим партнером, нашою системою підтримки, нашим терапевтом, то більше ми здатні реструктурувати очікування, що нам не слугують, а також зцілитися від емоційного потрясіння і стресу від перших тижнів у статусі батьків", — підкреслила Джені.

Вона додала: багато батьків бояться говорити вголос про те, що народження дитини для багатьох — стрес, унаслідок якого вони починають сумувати за попереднім життям, включно зі свободою, рівнем енергії, сексуальним потягом. Однак варто пам'ятати, що тільки прийнявши свою нову роль і усвідомивши, що дитина не завжди буде крихіткою, можна впоратися з викликами.

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