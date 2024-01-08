Чизкейк, але не зовсім: як приготувати дуже смачний закусочний торт

Пікантний чизкейк пепероні, або чизкейк із перцем приємно урізноманітнює ваш стіл. Ця страва ідеально підійде до свят.

Пікантний перцевий чизкейк — свіжа та смачна страва. Основа з крекерів, приправлених лимоном і чебрецем, смачний крем із додаванням перців і, нарешті, чудовий мус із рикоти та песто для прикраси. Тож, якщо любите солодкі чизкейки, спробуйте і їхню оригінальну альтернативу.

Його готують заздалегідь і зберігають у холодильнику до подачі, він ідеальний для зимової та літньої вечері з друзями, а можна приготувати мініпорції, які ідеально пасують для фуршету. Як його приготувати, розповіли на сайті Un pizzico di peperosa.

Інгредієнти розраховані на круглу роз'ємну форму діаметром 22-24 см.

Чизкейк пепероні

Інгредієнти:

Для бази:

200 г пікантних цілозерновий крекерів;

150 г вершкового масла;

терта цедра 1/2 лимона;

чебрець до свого смаку.

Для начинки:

350 г рикоти (добре осушеної);

250 г сирного сиру;

2 столові ложки тертого пармезану;

2-3 червоних перці;

1/2 цибулини;

2-3 філе анчоусів;

13 г листів желатину;

50 г молока;

сіль і перець, оливкова олія.

Для прикраси:

1 червоний перець;

1 зелений перець.

Для мусу з рикоти:

200 г рикоти

1 столова ложка оливкової олії;

сіль і песто.

Спочатку приготуйте пікантну основу. Візьміть круглу форму, що відкривається, діаметром 22-24 см і застеліть її папером для випічки. У міксері дрібно подрібніть крекери. Розтопіть вершкове масло в каструлі та дайте йому трохи охолонути.

У мисці добре перемішайте подрібнені крекери з розтопленим вершковим маслом, тертою цедрою лимона і кількома листочками чебрецю. Викладіть суміш у форму і рівномірно розподіліть її по дну за допомогою ложки. Поставте форму в холодильник приблизно на 30 хвилин.

І готуйте начинку. Очистить, вимийте та наріжте перець кубиками.

Налийте трохи оливкової олії в пательню з нарізаною цибулею і нарізаним кубиками перцем, приправте сіллю і перцем і дайте підрум'янитися на кілька хвилин, потім додайте філе анчоусів. Залиште для ароматизації ще на кілька хвилин, потім додайте пів склянки води, зменште вогонь, накрийте кришкою і залиште готуватися приблизно на 20 хвилин. Коли перець буде добре приготований, дайте рідині випаруватися і вимкніть вогонь.

Дайте охолонути, потім змішайте все до отримання крему. На цьому етапі замочіть листи желатину в холодній воді приблизно на 3-4 хвилини.

У мисці електричним віночком збийте рікоту з сирним сиром. У вас має вийти однорідна суміш, потім додайте перцевий крем і пармезан, посоліть і перемішуйте ще кілька хвилин.

Нагрійте молоко в каструлі та розчиніть листи желатину (перед додаванням у молоко добре його відіжміть). Дати охолонути і влити в суміш сиру і перців. Добре перемішайте всі інгредієнти.

Дістаньте з холодильника пікантну основу, вилийте на неї начинку, добре розрівняйте поверхню і поставте в холодильник мінімум на 2-3 години.

Приготуйте мус із рикоти. У миску помістіть рикоту, олію, дрібку солі та соус песто, збивайте ручним віночком, доки суміш не стане пінистою і не міститиме грудочок. Перекладіть мус у кондитерський мішок із насадкою-зірочкою і прикрасьте чизкейк. Для завершення прикраси виріжте з перців квіти за допомогою формочок для печива.

Пікантний перцевий чизкейк готовий.

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