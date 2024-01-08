Чизкейк, але не зовсім: як приготувати дуже смачний закусочний торт
Пікантний чизкейк пепероні, або чизкейк із перцем приємно урізноманітнює ваш стіл. Ця страва ідеально підійде до свят.
Пікантний перцевий чизкейк — свіжа та смачна страва. Основа з крекерів, приправлених лимоном і чебрецем, смачний крем із додаванням перців і, нарешті, чудовий мус із рикоти та песто для прикраси. Тож, якщо любите солодкі чизкейки, спробуйте і їхню оригінальну альтернативу.
Його готують заздалегідь і зберігають у холодильнику до подачі, він ідеальний для зимової та літньої вечері з друзями, а можна приготувати мініпорції, які ідеально пасують для фуршету. Як його приготувати, розповіли на сайті Un pizzico di peperosa.
Інгредієнти розраховані на круглу роз'ємну форму діаметром 22-24 см.
Чизкейк пепероні
Інгредієнти:
Для бази:
- 200 г пікантних цілозерновий крекерів;
- 150 г вершкового масла;
- терта цедра 1/2 лимона;
- чебрець до свого смаку.
Для начинки:
- 350 г рикоти (добре осушеної);
- 250 г сирного сиру;
- 2 столові ложки тертого пармезану;
- 2-3 червоних перці;
- 1/2 цибулини;
- 2-3 філе анчоусів;
- 13 г листів желатину;
- 50 г молока;
- сіль і перець, оливкова олія.
Для прикраси:
- 1 червоний перець;
- 1 зелений перець.
Для мусу з рикоти:
- 200 г рикоти
- 1 столова ложка оливкової олії;
- сіль і песто.
Спочатку приготуйте пікантну основу. Візьміть круглу форму, що відкривається, діаметром 22-24 см і застеліть її папером для випічки. У міксері дрібно подрібніть крекери. Розтопіть вершкове масло в каструлі та дайте йому трохи охолонути.
У мисці добре перемішайте подрібнені крекери з розтопленим вершковим маслом, тертою цедрою лимона і кількома листочками чебрецю. Викладіть суміш у форму і рівномірно розподіліть її по дну за допомогою ложки. Поставте форму в холодильник приблизно на 30 хвилин.
І готуйте начинку. Очистить, вимийте та наріжте перець кубиками.
Налийте трохи оливкової олії в пательню з нарізаною цибулею і нарізаним кубиками перцем, приправте сіллю і перцем і дайте підрум'янитися на кілька хвилин, потім додайте філе анчоусів. Залиште для ароматизації ще на кілька хвилин, потім додайте пів склянки води, зменште вогонь, накрийте кришкою і залиште готуватися приблизно на 20 хвилин. Коли перець буде добре приготований, дайте рідині випаруватися і вимкніть вогонь.
Дайте охолонути, потім змішайте все до отримання крему. На цьому етапі замочіть листи желатину в холодній воді приблизно на 3-4 хвилини.
У мисці електричним віночком збийте рікоту з сирним сиром. У вас має вийти однорідна суміш, потім додайте перцевий крем і пармезан, посоліть і перемішуйте ще кілька хвилин.
Нагрійте молоко в каструлі та розчиніть листи желатину (перед додаванням у молоко добре його відіжміть). Дати охолонути і влити в суміш сиру і перців. Добре перемішайте всі інгредієнти.
Дістаньте з холодильника пікантну основу, вилийте на неї начинку, добре розрівняйте поверхню і поставте в холодильник мінімум на 2-3 години.
Приготуйте мус із рикоти. У миску помістіть рикоту, олію, дрібку солі та соус песто, збивайте ручним віночком, доки суміш не стане пінистою і не міститиме грудочок. Перекладіть мус у кондитерський мішок із насадкою-зірочкою і прикрасьте чизкейк. Для завершення прикраси виріжте з перців квіти за допомогою формочок для печива.
Пікантний перцевий чизкейк готовий.
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