Покладіть це в шафу, і забудь про міль назавжди: перевірені способи

Міль — це різновид комах шкідників, які здатні зіпсувати ваш гардероб, а також зробити речі "дизайнерськими", ну або з радістю поласують чимось смачненьким на вашій кухні. Їх не цікавить ковбаса, чи м’ясо, вони з задоволенням наведуть порядок у ваших шафах, де ви зберігаєте крупи та інші продукти харчування.

Існує сотні різновидів цих комах, однак в житті люди переважно стикаються з платтяною та харчовою міллю. І якщо наші мами і бабусі вже мають досвід боротьби з цими комахами, то нам варто дізнатися більше вдалих лайфхаків, які допомогли їх позбутися, пише Licvidator.

Якщо ви думаєте, що ця комаха не здатна наробити шкоди, то ви дуже помиляєтеся. Крім того, що вам доведеться замінити свої речі в гардеробі та викинути продукти харчування, ці, здавалося б крихітні комахи, також можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Зокрема, якщо людина вживає продукти до яких вже дісталася ця комаха, то, ймовірніше всього, їй загрожує харчове отруєння, яке супроводжується гострим розладом шлунку та діареєю. Це також може призвести до сильної інтоксикації організму. Крім цього, може виникнути алергічна реакція. Варто не забувати і за загальне ослаблення імунної системи.

Міль дуже швидко розмножується, однак не завжди, щоб її позбутися варто використовувати хімічні засоби. Тому вам варто знати дієві методи, які вам у цьому допоможуть.

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Лаванда

Ароматна рослина лаванда здатна не просто покращити запах в будинку, а ще й добре впливає на міль, яка не переносить запаху цієї квітки. Можна придбати квітку лаванди в господинь, які займаються її вирощуванням, та просто розкласти гілочки в шафі з речами та крупами. Або ж придбати ефірні олії лаванди. Тоді варто зробити мішечки, в які додати морську сіль. На неї варто капнути декілька крапель ефірної олії. Після мішечок завʼязати і помістити в місце, де вже господарює міль.

Оцет

Оцет — це невідʼємний продукт на кухні, який здатен не лише позбавити бруду, неприємного запаху, а ще й уміло впорається зі шкідниками. Для цього необхідно зʼєднати оцет з водою у співвідношенні один до одного, а отриманою сумішшю розпиляти в зоні потенційного поширення молі. Також задля профілактики, можна протерти поверхні та полички на кухні, чи в шафі з речами.

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Шкірка цитрусових

Це не просто натуральний ароматизатор, а ще й дієвий засіб проти молі. Зима якраз сезон цитрусових, тому не варто викидати шкірки з мандаринів, апельсинів чи лимонів. Розмістіть в місцях локалізації молі в марлевих мішечках цедру цитрусових і вже незабаром комахи втечуть, адже цей запах їх лякає.

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Кедрове відерце

Як не дивно, але на допомогу можуть прийти кедрові горішки, їх шкаралупа і запах здатні налякати комах. Розмістіть їх зручним для вас способом у шафах і на полицях і незабаром міль покине стіни вашого будинку.

Фото: Reddit

Старі газети

Також на допомогу можуть прийти старі газети. Розмістіть листи газети в шафах з крупами чи одягом. Відомо, що міль не переносить запах чорнил, тому це є дієвим методом, який лякає комах.

Варто відзначити, якщо ви побачили, що в крупах чи на одязі є міль, тоді вперше чергу варто почати з прибирання і лише тоді діяти методами позбавлення від шкідників. Якщо комахи завелись на кухні, тоді обов’язково передивіться ваші крупи та позбудьтеся тих, де вже прижилася комаха. Памʼятайте, безпечніше всього зберігати крупи в пластикових або скляних банках.

Щодо речей. Аналогічно. Влаштуйте прибирання. Речі на яких ви помітили сліди молі необхідно попрати при високих температур. Адже якщо ви все залишите як є, то ймовірніше всього, що згодом вилупляться нові дітлахи молі, які перечекають загрозу у своїх коконах.

Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно сортувати одяг за кольорами перед пранням.