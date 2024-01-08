3 дієвих методів, як відкрити банку з консервацією без відкривачки

Зима — сезон консервації та солінь. Організм так і просить чогось незвичного до каші чи картопельки. І на допомогу завжди прийдуть бабусині помідори, огірочки, чи салатики.

Однак, що робити, якщо вдома немає відкривачки? Не варто панікувати, є дієві методи, як можна відкрити кришку банки без необхідного девайсу, пишуть Вікна.

Фен або гаряча вода

Мало хто знає, але під дією високих температур метал розширюється, тому на допомогу може прийти гаряча вода або фен. Для цього, наприклад, опустіть банку кришкою до низу, зануривши її в кип'ячену воду. Дайте 5-7 хвилин, щоб метал увібрав температуру, а після візьміть рушник і повільними рухами спробуйте прокрутити кришку.

Так само може допомогти фен. Деякий час потримайте закриту кришку під дією теплого повітря і аналогічним способом як попередньо описано спробуйте відкрити банку.

Постукати по банці

Візьміть банку, обмотайте її рушничком, а потім легенько побийте об стіл між горловиною та кришкою. Якщо боїтеся розбити банку, це можна зробити деревʼяною лопаткою. Під дією ударів, кришка повинна послабиться. Після візьміть рушник і знову спробуйте відкрити кришку.

Фото: Pixabay

Ніж

Для цього вам знадобиться найбільший ніж в оселі з міцним лезом. Для цього необхідно кінчиком ножа підчепити кришку і пустити повітря всередину. Після того як ви це зробите, ви з легкістю відкриєте банку.

Памʼятайте, не варто використовувати силу, адже банка може лопнути і ви можете порізатися.

Ні в якому разі не можна куштувати вміст банки, якщо вона лопнула і туди могли потрапити частинки скла. Навіть якщо візуально вам здається, що нічого немає. Це небезпечно для вашого здоровʼя.

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