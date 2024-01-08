Салат з авокадо, помідорами та шинкою: простий рецепт без майонезу

Салат з авокадо і шинкою не тільки чудовий на смак, а й має дуже апетитний вигляд. Він стане чудовим доповненням до вашого обіду або вечері, додаючи яскравості та легкості на ваш стіл.

Салат з авокадо та шинкою — це ідеальний варіант для тих, хто шукає легкий, але водночас ситний обід чи вечерю. Поєднання ніжного авокадо та ароматної шинки створює напрочуд гармонійний смак, який обов'язково сподобається всім любителям здорового харчування, пише Kuking.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться такі продукти:

авокадо — 2 штуки;

шинка (можна замінити курячою грудкою) — 200 г;

листя салату ромен — 100 г;

черрі томати — 10-12 штук;

огірок — 1 штука;

червона цибуля — 1 невелика головка;

сік лимона — 2 столові ложки;

оливкова олія — 3 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (наприклад, базилік або петрушка), тертий твердий сир для декорування.

Приготування

Крок 1. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку і наріжте м'якоть тонкими часточками. Збризніть авокадо лимонним соком, щоб воно не потемніло.

Крок 2. Шинку наріжте тонкими скибочками або смужками. Чері томати розріжте навпіл, огірок наріжте тонкими кружечками, а цибулю — тонкими півкільцями.

Крок 3. Листя салату промийте і обсушіть, порвіть на зручні для їжі шматочки.

Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію і лимонний сік, додайте сіль і перець за смаком.

Крок 5. У великій салатниці покладіть інгредієнти: спочатку листя салату, потім шари авокадо, шинки, огірків, томатів і цибулі. Повторіть шари, якщо необхідно.

Крок 6. Перед подачею полийте салат заправкою і акуратно перемішайте.

Крок 7. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню і тертим твердим сиром.

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