Сметанник: найшвидший рецепт смачного торта

Універсальний рецепт швидкого сметанника дасть вам змогу створювати щоразу нові смаки та варіації цього ніжного десерту.

Для приготування смачного торта "Сметанник" вам знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів та менше години часу на приготування. За бажанням ви можете додати в торт прошарок ягід, фруктів або горіхів. Про те, як легко і просто приготувати смачний сметанник, розповів сайт Smachno.Ua.

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 1,5 склянки;

сметана — 600 г;

яйця — 2 шт;

вершкове масло — 50 г;

цукор — 2 склянки;

гашена сода — на кінчику чайної ложки;

ванільний цукор — за смаком.

Приготування

Крок 1

У невеликій каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло.

Крок 2

Збийте міксером яйця з однією склянкою цукру.

Крок 3

Додайте в яєчну суміш розтоплене масло, 200 г сметани, соду, ванільний цукор і борошно та замісіть рідке тісто.

За бажанням тісто можна розділити на дві частини і додати в одну з них какао, тоді у вас вийдуть коржі двох кольорів, які можна чергувати під час складання торта.

Крок 4

Тісто вилийте у дві форми, змащені вершковим маслом і обсипані борошном.

Крок 5

Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте коржі близько 30 хвилин, готовність перевірте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з тіста сухою.

Крок 6

Для крему збийте 400 г сметани зі склянкою цукру на середніх обертах до розчинення цукру і загустіння.

Крок 7

Готові коржі розріжте навпіл, прошаруйте кремом, за бажанням додайте між коржами ягоди, фрукти або горіхи.

Крок 8

Обмажте верх і боки торта кремом, прикрасьте на свій смак і приберіть у холодильник для просочення на чотири години.

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